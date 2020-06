Nghi phạm giết người cướp của ở Long An bị bắt tại TP.HCM

Nghi phạm bị bắt giữ là Nguyễn Vũ Thanh Hoài (23 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM), nghi can gây ra vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra hôm 10-6 tại xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa, tình Long An.



Nghi can Nguyễn Vũ Thanh Hoài bị Công an bắt giữ tại huyện Bình Chánh, TP.HCM. Ảnh: CACC

Theo Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, Hoài bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại huyện Bình Chánh. Bước đầu Hoài đã thừa nhận hành vi giết người, cướp tài sản.

Trước đó, vào sáng 10-6, người dân phát hiện chị Phạm Thị N. (35 tuổi, chủ quán nước ven đường tại ấp Thôi Môi, xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa) vẫn đóng cửa, đèn nhà sau vẫn còn sáng. Nghi có điều chẳng lành nên người dân đã phá cửa vào kiểm tra.

Khi phá cửa vào, mọi người phát hiện chị N. đã tử vong, tay bị trói nên trình báo Công an huyện Đức Hòa. Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cũng nhanh chóng vào cuộc điều tra.

Qua khám nghiệm hiện trường, nhiều tài sản của nạn nhân đã bị mất trộm, nạn nhân nằm chết ở nhà vệ sinh có dấu hiệu bị xiết cổ dẫn đến ngạt thở.

Công an nhận định đây là vụ án giết người cướp của nên khoanh vùng nghi phạm, tổ chức truy bắt.



Hiện trường nơi xảy ra vụ án. Ảnh: CACC

Từ hình ảnh camera an ninh ghi lại, công an nhận định nghi phạm có khả năng là một nam thanh niên trong độ tuổi 20-25, cao khoảng 1,65 m, dáng người to đậm.

Cục Cảnh sát hình sự và Công an tỉnh Long An đã cử hàng chục trinh sát, điều tra viên dày kinh nghiệm lần theo dấu vết của nghi phạm.

Đến 17 giờ ngày 14-6, Công an đã bắt giữ được Hoài khi đang lẩn trốn tại huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Qua điều tra, bước đầu Hoài khai nhận vào ngày 9-6, Hoài đã sát hại chị N. và cướp một số tài sản như nhẫn vàng, dây chuyền...

Vụ án đang tiếp tục điều tra.