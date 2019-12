Nghi phạm vụ sát hại người Hàn Quốc đã lên kế hoạch xuất cảnh

Ngày 26-12, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vẫn đang lấy lời khai với Lee Hyeongwon (29 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) liên quán tới án mạng xảy ra ở quận 7 hồi rạng sáng 21-12.



Nạn nhân vụ tấn công là ông YSY. (50 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, ngụ ở khu Hưng Phước 1, phường Tân Phong, quận 7, TP.HCM), con gái 16 tuổi và vợ ông là bà JYS 49 tuổi.



Nghi phạm Lee Hyeongwon. Ảnh: Cắt từ camera

Lee Hyeongwon bị bắt vào rạng sáng ngày 21-12, tại một khách sạn trên địa bàn phường Phạm Ngũ Lão (quận 1) sau 4 ngày lẩn trốn.

Tại cơ quan điều tra, ban đầu Lee Hyeongwon không hợp tác, tuy nhiên, qua đấu tranh thanh niên 29 tuổi này đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo đó, Lee Hyeongwon trước đó từng sang Việt Nam và lưu trú ở quận 1. Ngày 1-11, Lee Hyeongwon tiếp tục nhập cảnh vào Việt Nam từ Philippines và lên kế hoạch xuất cảnh sau khi thực hiện tội ác. Người này đã đột nhập vào nhà ông YSY. và tấn công gia đình này vào rạng sáng 21-12.



Chiếc xe sau đó bị đốt cháy nhằm phi tang ở quận 2.

Lee Hyeongwon khai đã đã biết đến gia đình nạn nhân từ trước nhưng không thân. Thời điểm gây án, nghi phạm đã bí mật theo dõi, tìm hiểu căn nhà nhiều tiếng đồng hồ. Khi thấy khu vực vắng vẻ, nhiều gia đình đã chìm sâu vào giấc ngủ thì người này mới đột nhập ra tay.

Nghi phạm tiếp cận phòng ngủ của hai vợ chồng gia chủ cùng con gái ở tầng 2. Các nạn nhân bị tấn công bất ngờ bằng dao. Đầu tiên là người vợ bị đâm tử vong, sau đó là ông Y. và con gái.

Trong lúc hỗn loạn, thiếu nữ 16 tuổi vùng chạy thoát lên lầu 4 nhưng bị hung thủ uy hiếp phải quay trở lại phòng ngủ để tìm tài sản đưa cho Lee Hyeongwon.

Lee Hyeongwon tìm cách phá két sắt nhưng không được nên cướp một túi xách chứa một số điện thoại, giấy tờ trong phòng ngủ của các nạn nhân và cướp luôn xe ô tô tẩu thoát.

Khi đến khu vực trống trải ở chân cầu Thủ Thiêm (quận 2), người này đốt xe nhằm xóa dấu vết.

Công an TP.HCM sau đó nhanh chóng vào cuộc, Ban giám đốc Công an chỉ đạo phòng Cảnh sát hình sự (PC02) cùng công an 24 quận, huyện xác lập chuyên án đấu tranh.

Xác định nghi phạm là người nước ngoài, Công an TP.HCM phối hợp cùng lực lượng an ninh cửa khẩu Sân bay Tân Sơn Nhất cùng các đơn vị rộng khắp ở 24 quận huyện nhanh chóng truy bắt được Lee Hyeongwon. Ban đầu, nguyên nhân vụ việc được xác định là do mâu thuẫn trong kinh doanh.