Nghi phê ma túy, cầm kiếm đòi chém người

Ngày 4-8, Công an phường Dĩ An, Bình Dương, cho biết vừa bắt giữ Nguyễn Hữu H. (38 tuổi, ngụ Bình Dương) vì cầm kiếm dọa chém người dân.



Kiếm Nhật và nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy thu giữ tại nhà H. Ảnh: KD

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, ông H. cầm một thanh kiếm Nhật đi ra đường rồi la hét, dọa chém người dân ở khu phố Đông Tân, phường Dĩ An, khiến nhiều người hoảng sợ bỏ chạy.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an phường Dĩ An đã có mặt, nhanh chóng khống chế ông H. đưa về trụ sở làm việc.

Ngoài ra, khi kiểm tra nhà của người này, cơ quan công an còn phát hiện và thu giữ năm cây kiếm Nhật, một bình xịt hơi cay, hai dao bấm, ba cây dũ ba khúc, hai biển số xe máy giả và nhiều dụng cụ để hít heroin, ma tuý đá.

Hiện tại, H. đang có biểu hiện phê ma túy nên không thể lấy lời khai. Công an phường Dĩ An đang hoàn tất hồ sơ chuyển giao cho công an TP Dĩ An xử lý.