Ngồi trong xe múa may, nói nhảm: Kiểm tra ra ma túy

Chiều 2-2, tổ công tác 363 thuộc công an quận 1 hợp với công an phường Nguyễn Cư Trinh và lực lượng quân đội quận tuần tra bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn.



Nam thanh niên liên tục múa may, nói nhảm trên xe ô tô. Ảnh: NY

Khi đến trước địa chỉ 165 Nguyễn Cư Trinh, lực lượng chức năng bất ngờ phát hiện nam thanh niên tên TTP (34 tuổi, ngụ quận 5, TP.HCM) ngồi trong ô tô hiệu Mercedes có dấu hiệu ngáo đá. Người này liên tục múa may và nói nhảm trên xe nên tổ công tác yêu cầu xuống xe, kiểm tra.

Qua kiểm tra, tổ công tác bất ngờ phát hiện nhiều gói nylon chứa ma túy dạng tinh thể màu trắng để trong xe và túi xách cá nhân.



Lực lượng chức năng phát hiện ma túy trong xe của nam thanh niên. Ảnh: NY

Thử nhanh nước tiểu, người này dương tính với ma túy. Lực lượng chức năng lập biên bản, bàn giao cho công an phường điều tra xử lý.

Trước đó khoảng một tuần, tổ công tác 363 quận 1 tuần tra trên phố Bùi Viện cũng bắt giữa hai thanh niên nghiện ma túy đang đi mua hàng, thu giữ kim tiêm, dụng cụ chơi ma túy.