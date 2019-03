Ngủ quên khóa cửa, một nhà ở quận 8 bị trộm dọn sạch xe

Chiều 15-3, Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm lừa đảo, trộm cắp (Đội 4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM) cho biết trinh sát Đội 4 phối hợp cùng Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 8 bắt Lê Khải Đông (27 tuổi), Nguyễn Văn Hoàng Sang (40 tuổi) và Nguyễn Hoàng Quý (35 tuổi) cùng ngụ ở quận 8 để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo khai nhận ban đầu, băng nhóm này còn liên quan đến một số vụ cướp giật khác trên địa bàn TP.HCM. Băng nhóm bị bắt chỉ sau mấy tiếng gây án.



Lê Khải Đông và Nguyễn Văn Hoàng Sang bị bắt quả tang khi đang mang xe đi tiêu thụ.

Ngủ quên khóa cửa, bị trộm dọn sạch nhà

Vụ việc xảy ra vào khoảng 1h sáng ngày 5-3, khi anh anh T (26 tuổi) sống ở phường 10 quận 8 tỉnh giấc, anh tá hỏa phát hiện hai chiếc xe máy SH và Lead bốc hơi không dấu vết dù đã khóa cổ cẩn thận. Kiểm tra, anh quên khóa cửa nhà, trộm viếng thăm hốt sạch hai cái xe máy. Anh vội lên công an trình báo.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau vài tiếng Đội 4 nhanh chóng xác định Lê Khải Đông và Nguyễn Văn Hoàng Sang. Chiều 5-3, hai nghi can bị bắt khi tới bãi giữ xe Phú Lâm (Quận 6) lấy xe đi tiêu thụ.

Trinh sát đội 4 phối hợp cùng công an quận 8 truy xét. Nguyễn Hoàng Quý bị bắt sau đó. Hai chiếc xe máy được công an thu hồi kịp thời để làm thủ tục trả lại cho nạn nhân.

Theo hồ sơ công an, cả 3 nghi can đều từng có tiền án trước đó. Mới 27 tuổi nhưng Đông đã có 2 tiền án liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản. Quý và Sang từng có tiền án cướp giật tài sản, ngoài ra Sang từng có tiền án về hành vi cướp tài sản.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Đây chỉ là một trong số rất nhiều vụ việc đau lòng do trộm đột nhập gây nên.

“Đừng sống theo kiểu đèn nhà ai nhà nấy rạng”

Trao đổi với chúng tôi về câu chuyện này, Trung tá Lê Minh Lê (Đội trưởng Đội Tổng hợp Công an quận 3) chia sẻ ngoài việc khóa cửa nẻo cẩn thận lắp camera, báo động, lưu số điện thoại của công an khu vực, công an phường,…ông khẳng định chính bà con cần có mối quan hệ tốt với hàng xóm, những người sống xung quanh mình.



Nguyễn Hoàng Quý bị bắt ngay trong đêm 5-3.



“Sống phải biết quan tâm đến người khác. Sống mà không quan tâm đến ai thì cũng sẽ chẳng có ai quan tâm đến mình. Không phải ngẫu nhiên mà cha ông ngày xưa có câu “bán anh em xa mua láng giềng gần”. Họ là những người sống gần mình nhất, là những người đầu tiên có thể hỗ trợ nếu gia đình mình không may xảy ra chuyện như bị trộm ghé nhà…Công an khi nhận tin báo cũng phải mất thời gian chạy đến, đâu nhanh bằng hàng xóm”, Trung tá Lê chia sẻ.

Quan tâm hỏi thăm nhau bằng những việc rất bình thường: xin số điện thoại, về gặp chào hỏi nhau, có ma chay cưới hỏi thì dành thời gian qua trò chuyện, hỏi thăm. Đơn giản như việc đi họp tổ dân phố, đi họp không chỉ để cập nhật thông tin tình hình tội phạm, giải pháp phòng tránh, mà còn là cơ hội để trò chuyện, giao lưu giữa những người cùng khu phố, hàng xóm láng giềng với nhau.

“Cuộc sống tất bật, vòng xoáy cơm áo gạo tiền khiến nhiều mối quan hệ hàng xóm láng giềng dần mất đi. Nhiều gia đình đi làm từ sáng sớm để tối mịt mới về nhà, ở mấy năm trời không có số hàng xóm, không biết hàng xóm mình là ai, không biết số điện thoại của công an khu vực, không đi họp tổ dân phố. Lối sống thành thị khiến vụ trộm xảy ra trước mắt mà cứ nghĩ tên trộm là người thân, bạn bè của hàng xóm… Bản chất của trộm là lén lút, những đối tượng này thường nhắm vào gia đình khá giả, sơ hở. Nếu biết có trộm bên ngoài cửa đang tìm cách phá khóa, cạy cửa, bà con có thể đánh động để những đối tượng này biết mà bỏ đi: tằng hắng, mở đèn sáng lên, mở ti vi, nói chuyện lớn…”, ông nói.

Nhiều đối tượng rất manh động, mục đích ban đầu chỉ là trộm nhưng khi bị phát hiện, nhiều đối tượng sẵn sàng chống trả để tẩu thoát. Bởi vậy, nếu trộm đã vào nhà, nên tìm cách báo động cho người thân biết để hỗ trợ đồng thời tìm chỗ ẩn nấp an toàn, có chốt trong chắc chắn như toa lét, phòng ngủ…rồi gọi điện ngay cho công an khu vực, hàng xóm nhờ sự trợ giúp.