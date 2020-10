Ngủ say trên ghe, 2 vợ chồng suýt mất mạng

Ngày 15-10, lực lượng chống buôn lậu liên ngành tỉnh An Giang cho biết vừa cứu sống hai vợ chồng bị chìm ghe giữa đêm mưa.

Theo đó, vào khuya 14-10, tổ công tác liên ngành TP Châu Đốc, tỉnh An Giang tiến hành tuần tra kiểm soát chống buôn lậu ở khu vực bờ kênh Vĩnh Tế. Khi lực lượng đi đến đoạn thuộc khóm Vĩnh Chánh, phường Châu Phú A thì phát hiện một chiếc ghe cào cá đang chìm dần, trên ghe có vợ chồng ông Trần Văn Nhật Trường (46 tuổi) vẫn đang ngủ say. Thời điểm này trời mưa rất to.



Người dân cùng tổ công tác trục vớt chiếc ghe của vợ chồng đánh bắt thủy sản. Ảnh: QM



Vợ chồng ông Trần Văn Nhật Trường cảm ơn tổ công tác đã cứu mạng. Ảnh: QM

Ngay lập tức, tổ công tác đã truy hô, tiếp cận và kịp thời cứu vợ chồng ông Trường qua phương tiện của tổ công tác. Chiếc ghe cũng nhanh chóng chìm hoàn toàn xuống nước. Sau đó, tổ công tác cùng người dân tiến hành trục vớt chiếc ghe lên.

Được biết, vợ chồng ông Trường làm nghề đánh bắt thủy sản khoảng 10 năm qua. Được tổ công tác phát hiện kịp thời và cứu sống, vợ chồng ông Trường vô cùng biết ơn các cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh An Giang.