Video: Người bán vé số bị kẻ trộm xe kéo lê hơn 30 m trên đường

Ngày 17-12, Công an xã Đức Hòa Hạ đã bàn giao hồ sơ vụ trộm xe máy, kéo lê nạn nhân cho Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An để điều tra theo thẩm quyền.



Nạn nhân là chị BTCL (22 tuổi, quê Tiền Giang). Vụ việc xảy ra vào khoảng 8 giờ 46 phút ngày 15-12 và được camera an ninh ghi lại.



Kẻ trộm tiếp cận, lấy chiếc xe và bị chị L. kéo lại. Ảnh chụp từ clip

Theo đó, thời điểm trên, chị L. đang ngồi bán vé số trước căn nhà trên đường DT 825 gần chân Cầu Đôi (giáp ranh giữa huyện Đức Hòa và huyện Bình Chánh, TP.HCM) bên cạnh là chiếc xe máy hiệu Exciter 59S2-310.55.



Nữ nạn nhân bị kẻ trộm xe kéo lê hàng chục mét trên mặt đường. Ảnh chụp từ clip

Lúc đó, một nam thanh niên tiến tới, tiếp cận chiếc xe có cắm sẵn chìa khóa rồi khởi động, rú ga tháo chạy. Trong lúc đó, chị L. ngồi cách chiếc xe chừng 1 m.

Thấy động, chị L. quay lại và phát hiện vụ việc nên lao tới, kéo chiếc xe lại. Tuy nhiên, nam thanh niên đã rú ga, phóng đi tốc độ cao hướng về huyện Bình Chánh, TP.HCM.



Chị L. cho biết mình vừa sinh con được khoảng một tháng, ra bán vé số lại để mưu sinh thì bị mất chiếc xe mới mua giá 40 triệu. Ảnh: NT

“Lúc đó tôi bám lấy tay dắt của xe để níu lại và hô hoán nhưng kẻ trộm vẫn phóng đi. Khi gần tới Cầu Đôi, do trầy xước đau quá nên tôi mới buông” – chị L nói và cho biết quãng đường bị kéo đi dài khoảng 30 m, lăn nhiều vòng.

Vụ việc khiến chị L. bị xây xát, bầm tím nhiều nơi trên cơ thể. Điều đáng nói, trong clip còn thể hiện có một người đàn ông đi xe máy cũng xông vào, tông như ngăn cản kẻ trộm hoặc nạn nhân.

Chị L cho biết người này sau đó cũng nhanh chóng rời đi nên không rõ là muốn giúp chị hay giúp kẻ trộm.



Khu vực xảy ra vụ trộm xe, kéo lê nạn nhân giáp ranh giữa huyện Bình Chánh, TP.HCM và huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Ảnh: NT

Theo nạn nhân, xe máy được mua lại một tuần với giá 40 triệu đồng. Chị L. vừa sinh con được một tháng thì quay trở lại bán vé số vài ngày thì xảy ra vụ việc.

Những hàng xóm cho biết, chị L có chồng làm công nhân, cả hai ở trọ tại huyện Bình Chánh và có con nhỏ một tháng tuổi nên cuộc sống khá khó khăn. Chiếc xe là tài sản lớn nhất dùng để đi làm nhưng đã bị trộm.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.