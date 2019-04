Người bị tài xế xe 'điên' dùng rìu chém vỡ xương nói gì?

Chiều tối 17-4, PV PLO đã trao đổi với anh Nguyễn Văn Hoan (chủ một DN tại huyện Long Thành, Đồng Nai)- người bị tài xế lái xe tải Huỳnh Văn Chủng dùng rìu chém trong sáng 17-4.

Anh Hoan nói với PV, nếu nhiều người không nhanh chân bỏ xe chạy lấy người, có thể đã bị ôtô của Chủng trong quá trình bỏ chạy gây thương vong.



Anh Nguyễn Văn Hoan kể lại sự việc bị Chủng dùng rìu chém. Ảnh: Công an cung cấp

Anh Hoan cho hay anh bị rìu của Chủng chém vỡ xương chậu. Anh kể: “Tôi là chủ DN, sáng tài xế nghỉ nên tôi trực tiếp lái xe bồn đi chở hàng, hướng QL51 từ huyện Long Thành về Mỹ Xuân, Bà Rịa- Vũng Tàu. Chủng lái xe tải gây tai nạn từ huyện Long Thành (tôi chỉ nghe nói sau đó).

Nhưng lúc Chủng bỏ chạy hướng về Phú Mỹ có va chạm với nhiều người đi đường, trong đó có xe tôi. Nhiều người nhảy ra khỏi xe nên đã may mắn không bị thương khi xe Chủng lao tới. Xe tôi bị va chạm nhẹ thôi nên không sao. Sau đó tôi xe tôi chạy tới khu vực gần nhà hàng Trần Long, QL51, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ thì thấy nhiều xe tải, xe máy đuổi theo xe Chủng. Lúc này tất cả dừng lại ngay đèn giao thông vào KCN Mỹ Xuân A2”.



Theo anh Hoan, do xe anh Hoan to nên mấy người xe tải nói anh dùng xe chặn đầu để Chủng không bỏ chạy. Mọi người tính giữ Chủng lại, đã gọi điện báo công an. Tuy nhiên lúc này Chủng hung hăng, rút một chiếc rìu ở trong xe ra tấn công lại những người có ý định vào giữ Chủng.

"Do có biết chút võ thuật, tôi sợ nguy hiểm thêm cho những người khác nên tấn công Chủng để tước rìu. Chủng bổ mạnh rìu về phía tôi trúng mạn sườn, máu chảy. Nhưng sau đó tôi tước được rìu. Lúc này Chủng lại chạy vào trong xe lấy dao ra đe dọa nên ai cũng bỏ chạy không dám lại gần, Chủng lên xe bỏ chạy tiếp về phía Bà Rịa. Nhiều người đã báo tin cho công an khu vực đó và CSGT.

"Riêng tôi máu chảy, lái xe chạy đi tiếp để tìm nơi cấp cứu vết thương thì gặp tổ tuần tra của CSGT tại khu vực chung cư Nhà máy Đạm Phú Mỹ. Tôi trình báo tiếp thì mới hay đã có hai CSGT đuổi theo Chủng rồi. Tôi giao nộp chiếc rìu cho CSGT. Do vết thương nặng, vỡ xương chậu, ở trung tâm y tế thị xã Phú Mỹ không xử lý được, tôi phải xuống BV Bà Rịa cấp cứu tiếp”- anh Hoan chia sẻ.

Hung khí người dân giao nộp cho công an.

Trung tá Ngô Văn Thành, tổ tuần tra kiểm soát cùng ca với đại úy Chung Văn Sáng kể, khi tổ tuần tra đang đứng chốt tại khu vực gần chung cư Nhà máy Đạm Phú Mỹ thì nhận được tin báo của người dân về Chủng. Lát sau thấy xe Chủng tới, chạy vượt đèn đỏ, tốc độ cao tổ tuần tra đã ra lệnh dừng xe nhưng Chủng vẫn bỏ chạy, có biểu hiện gây nguy hiểm cho người đi đường.

Đại úy Sáng và một CSCĐ lên xe tuần tra đuổi theo Chủng. Khi đến khu vực ngã ba Cái Mép, Chủng chạy xe ép xe của đại úy Chủng khiến xe tuần tra ngã xuống đường. Xe Chủng lao lên con lươn hư hỏng kính và bánh xe phải phía trước nhưng không dừng lại mà tiếp tục chạy.

Khi đến trạm thu phí QL51- ngã ba Long Sơn, xe Chủng lao qua, đi hơn 1km nữa thì bị các CSGT đuổi theo phối hợp với công an xã Tân Hải bắt giữ. Lúc này, bánh xe trước bên phải của Chủng đã mòn hết, trơ mâm sắt.

Hiện trường nơi chiếc xe tuần tra của đại úy Sáng cùng một chiến sĩ cơ động bị xe của Chủng ép ngã xuống đường ở ngã ba Cái Mép, QL51 rất khủng khiếp. Camera an ninh của một tiệm bán xe gần đó đã quay lại cảnh chiếc xe “điên” ép ngã xe tuần tra của đại úy Sáng.

Ngay sau tai nạn khi chiếc xe của Chủng tiếp tục bỏ chạy, đại úy Sáng và đồng đội được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Bà Rịa. Chiến sĩ cơ động chỉ bị thương nhẹ. Còn đại úy Sáng bị đa chấn thương, gãy tay, xương sườn, xương chậu, dập phổi, xuất huyết nội. Sau một vài giờ theo dõi, đến hơn 14 giờ chiều cùng ngày, đại úy Sáng được chỉ định mổ nhưng sau đó đã hy sinh…

Giấy tờ thu giữ trong xe của Chủng.

Đối với Huỳnh Văn Chủng, qua làm việc công an thị xã Phú Mỹ xác định, test nhanh ma túy và nồng độ cồn thời điểm lái xe, Chủng đều âm tính. Tuy nhiên, gia đình Chủng đã xuất trình sổ điều trị tâm thần ngoại trú của Chủng. Trong xe gây tai nạn tìm thấy giấy phép lái xe, do Chủng đứng tên là chủ ôtô trên cấp tháng 10-2017. Chủng cũng mới đổi bằng lái xe tháng 11-2018.

Hiện Chủng được công an thị xã Phú Mỹ đưa đi bệnh viện tâm thần để kiểm tra, chờ điều tra xử lý tiếp.



Nhiều ý kiến trên mạng xã hội đã bày tỏ phải làm sáng tỏ lý do tại sao một người có tiền sử bệnh tâm thần như Chủng lại mới được cấp đổi lại bằng lái xe trong tháng 11-2018 vừa qua.

Tối 17-4 sau khi giải phẫu tử thi, đại úy Sáng được đưa về gia đình để làm thủ tục an táng.

Ban giám đốc công an tỉnh, các đơn vị nghiệp vụ, địa phương và người dân đều bày tỏ niềm thương tiếc trước sự hy sinh của đại úy Sáng.