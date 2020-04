Người cha bị con cháu đánh nguy kịch vì định bán đất chữa bệnh

Chiều 24-4, trao đổi với PLO, Đại tá Lương Tấn Dĩnh, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Phú Yên, cho hay Văn phòng Cơ quan CSĐT (PC01) Công an tỉnh đã thụ lý điều tra vụ ông Đoàn Tám (74 tuổi, ngụ thôn Giai Sơn, xã An Mỹ, huyện Tuy An, Phú Yên) bị con cháu đánh đến nguy kịch.

Bước đầu CQĐT đã xác định các nghi can, có dấu hiệu tội giết người.



Ông Đoàn Tám đang được điều trị tại BV đa khoa Phú Yên. Ảnh: TL

Cùng ngày, BV đa khoa tỉnh Phú Yên cho biết ông Đoàn Tám vẫn đang được điều trị tại bệnh viện này trong tình trạng đa chấn thương. Trước đó, ông Tám nhập viện ngày 20-4 với nhiều vết thương ở vùng đầu, mặt, vai, gãy cẳng tay trái…



Đang nằm trên giường bệnh, ông Đoàn Tám uất nghẹn kể: Ông bị bệnh bướu cổ, phải điều trị nhiều nơi gần năm năm nay. Do không còn tiền chữa bệnh, ông Tám bàn bạc với các con chia phần đất của gia đình, còn lại bán lấy tiền để ông đi chữa bệnh.

Vợ ông Tám mất đã lâu, ông còn năm người con, gồm hai trai ba gái. Trước kia, vợ chồng ông Tám tạo lập được 11 lô đất với diện tích tổng cộng hơn 1.400 m2. Sau khi bàn bạc, thống nhất, ông Tám chia cho người con trai trưởng sáu lô đất và có trách nhiệm thờ phụng ông bà tổ tiên, ba người con gái và người con trai út mỗi người một lô.

Còn một lô, ông Tám định bán lấy tiền chữa bệnh. Tuy nhiên, người con trai cả là ĐCT cho rằng mình phải được hưởng thêm một lô nữa và không cho cha bán đất.

Chiều 20-4, ông Đoàn Tám bực tức, cầm cây qua nhà con trai là ĐCT tiếp tục nói chuyện bán đất để chữa bệnh thì ông T. có hành vi hỗn xược. Tức giận, ông Tám cầm cây định đánh con trai thì ông T. và con trai mình là ĐCM dùng cây đánh cha, ông nội mình tới tấp, làm ông Tám ngất xỉu.

Tiếp đó, ông Tám bị cháu nội là ĐCM dùng dao chém nhiều chỗ, rạch chi chít trên đầu. Khi người con trai út của ông Tám vào can ngăn thì cũng bị anh trai và cháu đánh, chém.

Ông Tám được đưa đi cấp cứu với tình trạng đa chấn thương, mất máu nhiều. “Trước đây, chính vợ chồng con trai cùng thằng cháu của tôi đã trói tay chân tôi lại rồi đánh đập vì cho rằng tôi chia đất cho con cái không đúng” - ông Tám kể.