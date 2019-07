Người chồng chết ở cầu thang, vợ tử vong ngoài mương nước

Sáng 27-7, ông Phạm Huy Trơn, Chủ tịch UBND xã Bắc Hưng (huyện Tiên Lãng, Hải Phòng), cho biết tại xã xảy ra vụ cặp vợ chồng chết bất thường.



Lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường nơi xảy ra nghi án.

Theo đó, khoảng 3 giờ sáng 27-7, người dân phát hiện ông VVT. (62 tuổi, trú xã Bắc Hưng) bị chết tại cầu thang trong căn nhà của ông. Trên cổ nạn nhân có vết cắt, gần đó là con dao bầu.

Tới 7 giờ sáng cùng ngày, người dân lại phát hiện vợ ông T. chết dưới mương thuỷ lợi, cách nhà khoảng hơn 100m.

Công an xã Bắc Hưng đã có mặt bảo vệ hiện trường, trình báo Công an huyện Tiên Lãng. Lực lượng chức năng huyện Tiên Lãng phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai nhân chứng phục vụ điều tra.

Được biết, ông T. trông coi xe máy cho công nhân của một doanh nghiệp ở gần nhà, người vợ làm nghề bán vàng mã tại nhà.