Người dân kể việc phát hiện 25 bánh heroin

Ngày 2-12, Bộ chỉ huy Bộ đôi Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Nam tổ chức tuyên dương và trao thưởng sáu người dân nhặt được 25 bánh heroin trôi dạt vào bờ biển mang giao nộp cho Bộ đội Biên phòng.



Ông Mai Văn Hùng là người nhặt chiếc can nhựa có chứa nhiều bánh heroin. Ảnh TN

Tại buổi lễ, thượng tá Hoàng Văn Mẫn, Chính uỷ BĐBP tỉnh Quảng Nam đã biểu dương tinh thần, trách nhiệm đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự khu vực biên giới của người dân. Ông đồng thời vận động người dân chủ động giao nộp nếu còn cất giữ hoặc nhặt được thêm heroin.

“Đem giao nộp chứ không thì đi tù!”

Ông Mai Văn Hùng (52 tuổi, ngụ thôn Hoà Hạ) – người nhặt chiếc can chứa hàng chục bánh heroin kể, khoảng 8 giờ sáng 30-11, thói quen hàng ngày, ông dạo dọc bờ biển thì thấy một can nhựa màu vàng tấp vào bờ. Tuy nhiên, ông không quan tâm lắm.

Dạo qua lại hai vòng, ông thấy tiếc nên có ý định nhặt chiếc can về bán ve chai. Lật chiếc can lên kiểm tra, ông thấy đáy can bị khoét lỗ, bên trong có nhiều gói màu vàng đóng gói rất kĩ ghi chữ Trung Quốc, ông đổ hết, chỉ lấy cái can.

“Tưởng bánh kẹo Trung Quốc, tôi hốt đổ hết ra ngoài chỉ mang cái can về thôi. Đến tối, nghe tin dân nhặt được heroin tôi mới hoảng rồi chạy ra lại chỗ đấy nhặt hết rồi mang nộp, chứ không là ở tù” - ông Hùng kể.

Theo ông Hùng, mấy chục năm sống ở xã Tam Thanh, ông không hề biết ma tuý là cái gì, chỉ nghe nói trên ti vi. Đến khi tận tay nhặt những gói màu vàng đựng trong can nhựa giao nộp cho BĐBP mới biết đó là ma tuý. Ông cũng không biết trong can nhựa lúc ông đổ ra ngoài có bao nhiêu bánh heroin.

Cùng ông Hùng, còn năm người khác có công phát hiện và giao nộp cho BĐBP là ông Trần Văn Năm (51 tuổi), ông Lê Văn Thảo (32 tuổi), Lương Văn Công (57 tuổi), Bùi Hồng Thận (51 tuổi, cùng ngụ thôn Hoà Hạ, xã Tam Thanh) và một người dân khác. Trong đó, ông Năm là người đầu tiên phát nhặt được và nghi ngờ đó là ma tuý.



BĐBP tỉnh Quảng Nam tuyên dương và trao thưởng cho người dân nhặt 25 bánh heroin. Ảnh TN

Ông Năm cho hay, chiều 30-11, ông đi dạo ngoài biển thì nhặt được một gói màu vàng ghi chữ Trung Quốc, bên trong có bột màu trắng. Ông nghi ngờ là ma tuý nên mang thử một gói đi giao cho BĐBP kiểm tra thử.

“Khi BĐBP khẳng định đó là ma tuý thì tôi với mấy người khác chạy ra nhặt thêm hơn 12 gói nữa giao nộp cho đồn Biên phòng”, ông Năm nói.

Nghĩa của chữ viết in trên 25 bánh heroin

Quan sát các bánh heroin người dân giao nộp cho BĐBP, trên bề mặt có in vòng tròn màu đỏ, nhiều chữ Trung Quốc cùng hai con sư tử giữ lấy quả địa cầu.

Theo tìm hiểu, năm chữ 雙獅地球標 Trung Quốc in ở vòng tròn ngoài cùng phiên âm tiếng Hán Việt là “song sư địa cầu tiêu”, tạm hiểu là nhãn hiệu quả cầu sư tử đôi.

Ở vòng tròn phía trong, bốn chữ 提防假冒 tạm dịch là “cảnh giác hàng giả”, hai chữ 純淨 100% phía dưới dịch là “thuần khiết 100%”. Nhãn hiệu này là một hãng thuốc khá nổi tiếng có bán nhiều ở Myanma và Thái Lan (có thể bị kẻ xấu lợi dụng nguỵ trang để vận chuyển ma tuý).



Hình ảnh in trên các bánh heroin. Ảnh TN

Cách vị trí người dân nhặt 25 bánh heroin khoảng 2 km, ngày 15-11, người dân thôn Ngọc An, xã Tam Tiến (huyện Núi Thành, Quảng Nam) đã phát hiện một thi thể mất đầu trôi dạt vào bờ biển.

Trên người thi thể mặc một bộ đồ bảo hộ lao động gắn liền quần có dây đeo lên vai, chất liệu cao su, mặt trong có in logo ký hiệu bằng chữ Trung Quốc. Những chữ này được dịch là Hoa Xương, địa chỉ số 3, ngõ 2, đường Mã Nam Loan, TP Dương Giang. Theo tìm hiểu, địa chỉ này thuộc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Còn Hoa Xương có thể là tên công ty hoặc nhà máy.

Ngày 2-12, phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh Quảng Nam cho biết vẫn đang tiếp tục điều tra vụ thi thể người phụ nữ mất đầu trôi vào bờ biển Tam Tiến. Nhưng đến nay, không có cơ sở để khẳng định hai vụ việc này có liên quan với nhau.