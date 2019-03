Người dân nói về vụ cảnh sát 113 nổ súng bắn nam thanh niên

Trao đổi với PLO.VN, ông Lê Nguyên Hòa, một người dân chứng kiến sự việc cảnh sát 113 nổ súng bắn Nguyễn Trọng Cường (32 tuổi, ngụ ở đường Nguyễn Tĩnh, phường Đông Hương, TP Thanh Hóa) cho biết: “Khoảng 6g30 chiều 14-2, tôi ở trong nhà thì nghe to tiếng bên ngoài. Tôi đi ra thấy một bên là 7-8 thanh niên tay cầm gạch, một bên là cháu Cường cầm dao, đang cãi nhau to lắm. Tuy nhiên khoảng 10 phút sau thì thấy công an phường đến giải quyết xong nên cả hai bên đều ra về.

Khoảng 15 đến 20 phút sau tôi lại nghe thấy to tiếng nên lại ra mở cổng, lúc đó tôi chỉ cách cháu Cường khoảng 1 đến 1,5m. Tôi nghe tiếng la lớn của một người “thằng ngáo đá đấy, bắn đi” rồi nghe tiếp một tiếng đoàng và cháu Cường đã nằm ngã gục dưới đất. Sau đó cảnh sát 113 mang cháu Cường đi”.



Ông Hòa kể lại toàn bộ sự việc ông chứng kiến. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Một nhân chứng khác là ông Lê Nguyên Bình kể lại: “Lúc đó thằng Cường đang ngồi uống nước chè, hút thuốc lào ở nhà tôi với con trai tôi, trông nó rất bình thường. Từ ngoài cổng có tiếng gọi “Cường ra đây tao bảo” thì lúc đó Cường mới đi ra ngoài.

Trong tay Cường thời điểm đó cũng cầm hai con dao và nó dùng hai con dao đó đập vào ngực thôi, rồi sau đó Cường mới nói “Tôi có tội gì mà các anh bắt tôi”. Thấy một người cứ chĩa súng vô người Cường thì nó mới nói “bắn tau đi”. Chưa kịp dứt lời thì đánh đùng một phát rồi họ kéo Cường đi nơi khác. Họ bắn không có bắn chỉ thiên. Những cảnh sát có mặc quần áo công an và mang theo khiên và súng”, ông Bình cho biết.



Ông Bình kể lại thời điểm Cường ngồi hút thuốc lào, uống nước chè tại đây thì bị cảnh sát 113 gọi ra rồi sau đó nổ súng. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Trước đó, trao đổi với PLO.VN, ông Nguyễn Trọng Vịnh (69 tuổi, ngụ ở đường Nguyễn Tĩnh, phường Đông Hương, TP Thanh Hóa) cho biết, khoảng 6g30 chiều ngày 14-2, con trai ông Vịnh là Nguyễn Trọng Cường (32 tuổi) đi ăn đám ở nhà người thân về thì gặp một nhóm thanh niên để xe máy chắn ngang trước nhà nên Cường không thể vào nhà.

Cường và nhóm thanh niên đã xảy ra mâu thuẫn. Khi hai bên cãi nhau, nhóm thanh niên đã dùng gạch đá để đe dọa đối với Cường. Do quá bức xúc, Cường chạy vào nhà cầm hai con dao lao ra nhưng bị gia đình ngăn cản. Cùng lúc đó Công an phường Đông Hương có mặt nên nhóm thanh niên rời khỏi hiện trường, trong khi đó Cường sang nhà hàng xóm uống nước chè.



Hiện trường nơi xảy ra vụ nổ súng ở đường Nguyễn Tĩnh, phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa.

Tuy nhiên khoảng 20 phút sau đó, Cảnh sát 113 đến trước nhà ông Bình gọi “thằng Cường đâu ra đây”. Khi nghe có tiếng gọi, Cường đi ra ngoài cổng thì bị cảnh sát 113 đứng chờ sẵn, lúc này Cường liền nói “tôi có tội gì mà các ông bắt tôi”. Khi vừa dứt lời thì cảnh sát 113 chĩa súng vào người Cường, Cường nói tiếp “các ông giỏi thì bắn tôi đi”.

Từ phía Cảnh sát 113 có người hô lớn “nó ngáo đá, bắn đi”, Cường lập tức bị một cảnh sát bắn thẳng vào đùi trái, khiến ngã gục xuống đất trong đau đớn. Tuy nhiên, dù Cường đã bị thương, nhưng nhóm cảnh sát vẫn kéo lê Cường ra khỏi hiện trường vụ việc khoảng 100m rồi đưa Cường lên xe chở đi trước sự ngỡ ngàng của người dân chứng kiến sự việc.



Đùi trái của Cường sau vụ nổ súng buộc phải mổ để lắp xương và khâu nhiều mũi.

Theo ông Vịnh, tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa, con trai ông được yêu cầu test ma túy xem có dương tính hay không. Tuy nhiên toàn bộ các lần test cho ra kết quả Cường đều âm tính với ma túy.

Liên quan đến sự việc trên, Đại tá Khương Duy Oanh, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cho hay: “Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhận được đơn thư trường hợp của ông Vịnh. Hiện nay chúng tôi đang giải quyết theo các trình tự, quy định của pháp luật. Sau khi hoàn tất điều tra, làm rõ thông tin đơn thư phản ánh của người dân, chúng tôi sẽ thông báo công khai về vụ việc”.