Người đàn ông 60 tuổi tới chung cư quậy, đòi tự tử

Ngày 28-11, Công an TP Hải Phòng cho biết Công an phường Thành Tô (quận Hải An) vừa xử lý sự việc ông TVB (60 tuổi, trú quận Ngô Quyền) có biểu hiện phê ma túy, treo cổ tự tử.



Lực lượng chức năng đang sơ cứu cho người đàn ông có biểu hiện ngáo đá.

Trước đó, đêm 26-11, ông TVB tới nhà một người bạn ở tầng 5 một khu chung cư ở phường Thành Tô rồi có biểu hiện “ngáo đá”. Ông B hò hét, gây mất an ninh trật tự tại khu vực.



Công an phường Thành Tô đã tiếp cận hiện trường, phát hiện cánh cửa đi ra ngoài ban công đã bị ông B đóng và bê các chậu cây cảnh chèn chặt.

Ông B cố thủ ngoài ban công tầng 5, liên tục hò hét, dùng thành gỗ gõ vào lan can, có dấu hiệu muốn tự tử.

Công an phường Thành Tô đã ra sức thuyết phục tuy nhiên người đàn ông này vẫn cố thủ tại chỗ. Tới 3 giờ 30 sáng 27-11, khi ông B lấy dây thép phơi quần áo buộc vào lan can để treo cổ tự tử, công an đã phá cửa, tiếp cận, khống chế tổ chức sơ cứu cho người đàn ông này.

Công an đã liên hệ trung tâm cấp cứu 115 đưa ông B. vào bệnh viện điều trị, sau đó bàn giao cho gia đình.