Người đàn ông chết bất thường gần khu công nghiệp

Đến khuya ngày 6-11, Công an quận Bình Tân, TP.HCM vẫn phong tỏa, khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân tử vong của người đàn ông được phát hiện trong KCN Vĩnh Lộc (phường Bình Hưng Hòa B).



Lực lượng chức năng sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân. Ảnh HT.

Trước đó, tối cùng ngày, trong lúc tuần tra, các nhân viên bảo vệ khu công nghiệp Vĩnh Lộc phát hiện người đàn ông bị thương nặng nằm vắt trên dải phân cách trồng cây tại đường số 2, cách đó không xa là chiếc xe máy tay ga biển số 52Z4-7020 hư hỏng nhiều bộ phận.

Nạn nhân được sơ cứu tại chỗ rồi nhanh chóng đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.

Công an quận Bình Tân sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân. Tuy nhiên việc tìm dấu vết hiện trường mất nhiều thời gian do trời đổ mưa. Công an cũng tiến hành trích xuất camera an ninh quanh khu vực để làm rõ vụ việc.

Bước đầu qua khám xét trên người nạn nhân cơ quan chức năng thu giữ một giấy chứng minh nhân dân mang tên Trịnh Văn Thám (sinh năm 1979, quê Cà Mau).