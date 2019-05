Chiều 14-5, Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân cái chết của ông Thạch T. (44 tuổi, quê Trà Vinh) tại một nhà trọ thuộc phường Hưng Định (thị xã Thuận An, Bình Dương).

Theo các nhân chứng, do không thấy ông T. đi làm nên họ đến phòng trọ để hỏi thăm, tuy nhiên gọi mãi không thấy phản hồi.

Nghi có chuyện chẳng lành, mọi người phá cửa vào thì phát hiện ông T. đã chết từ lâu.