Người đàn ông chết bất thường trong phòng trọ ở Bình Dương

Đến trưa 29-1, Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) vẫn đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân cái chết bất thường của ông Nguyễn Văn Khánh L. ( 63 tuổi, quê ở An Giang).



Khu vực phòng trọ nơi phát hiện vụ việc. Ảnh: K.D

Thông tin ban đầu được biết, vào sáng cùng ngày một người bạn qua phòng trọ của ông L. (phường An Thạnh, thị xã Thuận An) chơi, thì phát hiện ông L. đang nằm bất động dưới nền nhà.

Người này hô hoán mọi người đến đưa nạn nhân đi cấp cứu, nhưng khi đến kiểm tra thì phát hiện ông L. đã tử vong.

Nhận được tin báo, Công an thị xã Thuận An đã nhanh chóng đến hiện trường điều tra vụ việc.

Được biết, ông L. ở đây cùng với gia đình, nhưng tết mọi người về quê chỉ còn một mình nạn nhân ở lại.