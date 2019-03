Người đàn ông liên tục bị bắt vì trộm trong bệnh viện

Theo điều tra ban đầu, Trần Duy Khoa (40 tuổi, ngụ quận Hải Châu, Đà Nẵng) từng có 3 tiền án (một án tội cướp tài sản, hai án về tội trộm trong bệnh viện) và vừa sáng 26-3, Khoa lại bị bắt trong bệnh viện Đà Nẵng.



Khoa tại cơ quan điều tra. Ảnh: HẢI HIẾU

Cụ thể, rạng sáng ngày 26-3, lợi dụng lúc bệnh nhân đang ngủ say, Khoa lẻn vào phòng 305 bệnh viện Đà Nẵng lấy trộm một điên thoại Samsung S7 của một bệnh nhân (77 tuổi) đang sạc pin. Chưa dừng lại, Khoa vào phòng 309, phát hiện cô gái đang ngủ say để iPhone 6 plus nên lấy trộm.

Khi Khoa vừa bước ra thì cô gái này phát hiện nên hô hoán cùng mọi người trong bệnh viện đuổi theo ra đường và bắt giữ, giao công an.



2 chiếc điện thoại tang vật. Ảnh: HẢI HIẾU

Công an quận Hải Châu đang điều tra mở rộng vụ án.