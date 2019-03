Người đàn ông nhảy cầu nghi do rượu làm loạn thần

Khoảng 13 giờ 34 chiều 20-3, người dân hốt hoảng khi phát hiện một người đàn ông để lại đôi dép tổ ong, áo nâu cũ, chiếc mũ lưỡi trai trên cầu treo Dùng (đoạn chảy qua thị Thanh Chương, huyện Thanh Chương, Nghệ An) rồi nhảy xuống sông Lam.



Cầu treo Dùng (huyện Thanh Chương, Nghệ An).

Lúc đó, do cầu cao, sông Lam sâu nước chảy xiết nên không có người dân nào dám lao theo để cứu. Nhận được tin báo, Công an thị trấn Thanh Chương, Công an huyện Thanh Chương đã tổ chức tìm kiếm cứu nạn.

Thi thể người đàn ông sau đó được phát hiện nổi lên trên sông Lam. Do trong người không có giấy tờ tùy thân nên Công an thị trấn Thanh Chương phải ra thông báo để tìm kiếm người thân của người này.

Sáng 21-3, ông Nguyễn Đăng Tuấn, Trưởng Công an thị trấn Thanh Chương cho biết, danh tính người đàn ông nhảy cầu Dùng được xác định được là anh Đỗ Khắc K. (39 tuổi, trú xã Đồng Văn, huyện Thanh Chương). Gia đình đã đến nhận thi thể anh K. và đề nghị công an không mổ khám nghiệm tử thi, xin đưa về quê nhà an táng.

Theo ông Tuấn, trước khi nhảy cầu anh K. có uống rượu. Nguyên nhân anh K. nhảy cầu nghi là do uống nhiều rượu dẫn đến loạn thần. Thời gian qua, anh K. thường xuyên uống rượu say.

Được biết, vợ chồng anh K. đã có hai người con. Vợ ly thân đi làm công nhân cho một nhà máy ở Bắc Ninh.