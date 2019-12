Người đàn ông sau ly hôn để lại dép và xe trên cầu rồi tự tử

Chiều tối 12-12, lực lượng tìm kiếm cứu nạn và người thân đang nỗ lực tìm kiếm anh Phan Thọ Th. (35 tuổi, trú tổ dân phố 9, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) ở hạ nguồn sông Lam.



Cầu Bến Thủy bắc qua sông Lam.

Trước đó, đầu giờ chiều 12-12, anh Th. chạy xe máy ra cầu Bến Thủy (bắc qua sông Lam, nối quốc lộ 1A qua hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh) rồi dừng xe trên cầu. Tại đây, anh Th. để lại đôi dép nhựa và chiếc xe máy rồi leo lên lan can nhảy xuống sông Lam.

Người đi đường phát hiện xe và dép của anh Th. để lại trên cầu Bến Thủy, nhưng không dám nhảy xuống sông Lam cứu anh Th. do cầu cao, sông sâu và rộng, thời tiết rất rét.



Chiếc xe máy cùng đôi dép của anh Th. để lại trên cầu Bến Thủy.

Được biết, anh Th. có hai con còn nhỏ học lớp 1 và lớp 4. Anh và vợ vừa ly hôn.

Tối 12-12, ông Bùi Như Tuyến, Trưởng Công an thị trấn Xuân An cho biết: “Có người đi qua cầu Bến Thủy thấy anh Th. nhảy xuống sông Lam. Họ đã cung cấp thông tin cho công an và chính quyền địa phương. Người thân cũng nhận ra chiếc xe và dép để lại trên cầu đúng là của anh Th. Anh Th. làm nghề thủy lợi, vợ chồng vừa ly hôn. Công tác tìm kiếm anh Th. đang được diễn ra khẩn trương”.