Chiều 25-6, Cơ quan CSĐT công an huyện Yên Thành (Nghệ An) đang phối hợp cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của anh PHS. (42 tuổi, trú xã Diễn Quảng, huyện Diễn Châu, Nghệ An).



Nhà thi thể ở BV huyện Yên Thành. Ảnh: ĐL

Sáng 25-6, anh S. có “hẹn hò” với chị TTH (37 tuổi, trú xã Thọ Thành, huyện Yên Thành) rồi cùng nhau vào thuê phòng ở Nhà nghỉ X4 (xã Hoa Thành, huyện Yên Thành).

Đến khoảng gần 9 giờ sáng cùng ngày, chị H. phát hiện anh S. sức khỏe yếu, thở gấp rồi bất tỉnh… Chị H. đã gọi chủ nhà nghỉ và người dân gần đó sơ cứu và gọi xe đưa anh S. đến Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành cấp cứu.

Tuy nhiên, anh S. đã không qua khỏi.

Công an xã Hoa Thành đã có mặt kịp thời bảo vệ hiện trường báo cáo lên Công an huyện Yên Thành vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.