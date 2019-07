Người đàn ông vứt 5kg ma túy đá và xe máy khi thấy biên phòng

Ngày 6-7, Đồn Biên phòng Thông Thụ (thuộc Bội đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) cho biết, đã khởi tố vụ án và bàn giao tang vật năm kg ma túy dạng đá cùng chiếc xe máy phát hiện thu giữ ở khu vực rừng biên giới thuộc địa bàn bản Mường Phú (xã Thông Thụ, huyện Quế Phong, Nghệ An) cho Cơ quan Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra.



Chiếc xe máy không mang biển kiểm soát và năm bao ma túy đá nặng năm kg vứt lại ở bìa rừng. Ảnh: Hải Thượng.

Thực hiện đợt cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, ngày 1-7, Đồn Biên phòng Thông Thụ tổ chức tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới thuộc khu vực xã Thông Thụ. Tại đây, bộ đội biên phòng phát hiện một số đối tượng nghi vấn có liên quan đến ma túy.

Người đàn ông thấy tổ tuần tra của bộ đội biên phòng đã vứt lại bao nilon màu đen và một chiếc xe máy không biển kiểm soát, rồi lợi dụng rừng rậm chạy bộ trốn.

Tại đây, tổ công tác bộ đội biên phòng đã thu giữ chiếc xe máy cùng bao nilon đựng năm gói ma túy đá có tổng trọng lượng năm kg.

Hiện Đồn Biên phòng Thông Thụ đang phối hợp cùng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, truy bắt kẻ vứt năm kg ma túy đá nêu trên.