Người dân vây bắt nghi phạm cướp vàng ở Bình Dương

Tối 5-7, Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đang tạm giữ Phan Hữu Thành (26 tuổi, quê Nghệ An) để điều tra làm rõ về hành vi cướp giật vàng.



Nhân viên đưa 2 sợi dây chuyền vàng cho Thành xem

Theo ông Lê Minh Thoại chủ tiệm vàng ở phường An Phú, thị xã Thuận An, khoảng 10 giờ cùng ngày, Thành mặt bịt khẩu trang, đầu đội mũ vào tiệm vàng của ông để hỏi mua vàng.



Người dân gần đó khống chế, tóm gọn tên cướp

Khi nhân viên vừa đưa hai sợi dây chuyền vàng (trị giá hơn 30 triệu đồng) ra cho xem thì Thành bất ngờ giật lấy bỏ chạy. Nghe tiếng chủ tiệm tri hô, anh Đặng Thanh N. (30 tuổi) và nhiều người dân gần đó truy đuổi vây bắt.

Bị vây bắt, Thành chống trả quyết liệt nhưng không thành.



Thành được bàn giao cho cơ quan công an xử lý

Vụ việc đang được điều tra làm rõ.