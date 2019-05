Người đốt ô tô nhà hàng xóm ra đầu thú

Sáng nay (1-5), trao đổi với PLO, ông Trịnh Anh Dũng, Chủ tịch UBND xã Đồng Lộc (Hậu Lộc, Thanh Hóa) cho biết, Lê Văn Kim cựu bí thư đoàn xã Đồng Lộc đã ra đầu thú.

Kim thừa nhận đã đốt ô tô 7 chỗ nhà hàng xóm là ông Lê Văn Thanh (49 tuổi), ngụ cùng xã.



Chiếc xe bị cựu bí thư đoàn xã Đồng Lộc phóng hỏa.

Theo đó, vào đêm 22-3, khi gia đình nhà ông Thanh đang ngủ thì chiếc ô tô Toyota Innova bỗng nhiên bốc cháy dữ dội. Mọi người tham gia dập lửa nhưng bất thành.

Gia đình ông Thanh đã gửi đơn lên cơ quan công an đề nghị điều tra và công an trích xuất camera an ninh, phát hiện nghi can đi xe máy bất ngờ đột nhập vào nhà phóng hỏa rồi tẩu thoát ngay sau đó.

Công an huyện Hậu Lộc đang khoanh vùng nghi phạm thì Kim đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Nguyên nhân vụ phóng hỏa chưa được tiết lộ.

Theo ông Dũng, chiếc xe trị giá khoảng 500 triệu đồng vừa được gia đình ông Thanh mua về để chạy hợp đồng, dịch vụ. Trước đây, Kim từng giữ chức Bí thư Đoàn xã Đồng Lộc, nhưng khi hết nhiệm kỳ Kim không được người dân tín nhiệm nên đã nghỉ việc.