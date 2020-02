Người gọi điện cho hiệp sĩ Hải không phải là Tuấn 'khỉ'

Tối ngày 2-2, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, qua xác minh cơ quan điều tra khẳng định người gọi điện cho hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải không phải là bị can Lê Quốc Tuấn (tự Tuấn "khỉ", 33 tuổi, ngụ tại huyện Củ Chi, TP.HCM), người nổ súng bắn chết 5 người tại một sòng bạc ở huyện Củ Chi (TP.HCM).



Công an huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) phát tờ rơi có lệnh truy nã của bị can Lê Quốc Tuấn. (Ảnh công an cung cấp).

Theo công an tỉnh Bình Dương, sau khi nhận tin báocủa hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải về một cuộc gọi lạ tự xưng là Tuấn Khỉ. Người này nói rằng nhờ hiệp sĩ Hải đưa đi gặp gia đình và rồi sẽ ra đầu thú.

Tuy nhiên, qua xác minh, điều tra Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định người gọi điện cho hiệp sĩ Hải không phải là bị can Lê Quốc Tuấn. Vụ việc này vẫn đang được cơ quan điều tra tiếp tục điều tra làm rõ.

Công an tỉnh Bình Dương khuyến cáo, khi chưa được điều tra, kết luận chính thức từ cơ quan Công an, quần chúng nhân dân không nên chia sẻ, bình luận có tính chất suy diễn rồi đăng tải trên mạng xã hội, làm nhiễu loạn thông tin, gây khó khăn cho quá trình điều tra, truy bắt đối tượng.

Ngoài ra, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cũng đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương nhất là Công an các huyện, thị, thành phố giáp ranh với TP. HCM tăng cường các biện pháp nhằm phát hiện và tổ chức truy bắt kịp thời đối tượng Lê Quốc Tuấn,

Đến thời điểm hiện tại, bị can Lê Quốc Tuấn đã bị truy nã toàn quốc. Bộ Công an và Công an TP.HCM đang phối hợp với công an các tỉnh giáp ranh truy bắt bị can Lê Quốc Tuấn nhưng vẫn chưa có kết quả.