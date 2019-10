Người nước ngoài cạy 5 két sắt tại Đà Nẵng lấy hàng tỉ đồng

Ngày 29-10, Thượng tá Trần Nam Hải, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Đà Nẵng, xác nhận công an vừa ra quyết định khởi tố, tạm giam Ban Wai Bing (38 tuổi) và Ban San Ke (44 tuổi) tội trộm cắp tài sản.



Hai người nước ngoài bị công an Đà Nẵng khởi tố, tạm giam. Ảnh công an cung cấp

Trước đó, công an Đà Nẵng nhận nhiều tin báo về các vụ cạy phá két sắt lấy tài sản xảy ra trên địa bàn TP. Như tối 20-6, kẻ gian đột nhập vào Công ty Logitem Việt Nam (huyện Hòa Vang) phá hai két sắt, lấy trộm 345 triệu đồng.

Rạng sáng 20-7, Công ty Ni Wa (Khu công nghệ cao Đà Nẵng, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang) bị kẻ gian đột nhập cạy két sắt trộm 150.000 Yên Nhật, 3.000 USD và 154 triệu đồng.

Tiếp đó vào rạng sáng 22-7, Công ty Việt Hương (xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang) cũng bị tương tự với tài sản mất gần 1 tỉ đồng.

Trước liên tiếp các vụ việc trên, lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng chỉ đạo lập chuyên án do Đại tá Trần Mưu, Phó giám đốc, Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP, làm Trưởng ban chuyên án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và khám nghiệm hiện trường, lực lượng công an xác định các vụ việc được thực hiện bởi cùng một nhóm người nước ngoài, gốc châu Á.

Nhóm này có sáu người, nhập cảnh vào Việt Nam theo đường tiểu ngạch rồi đến Đà Nẵng thực hiện các vụ cậy két sắt nói trên. Ban Wai Bing được cho là cầm đầu nhóm người này.

Đặc biệt, các công cụ gây án được nhóm người này mang từ nước ngoài vào và mang lên đỉnh đèo Hải Vân cất giấu.

Sau khi bị bắt giữ, Ban Wai Bing và Ban San Ke thừa nhận cùng đồng bọn thực hiện năm vụ cậy két sắt lấy đi tài sản tổng trị giá hơn 1,5 tỉ đồng.

Hiện, công an Đà Nẵng tiếp tục điều tra, truy tìm các đối tượng còn lại.