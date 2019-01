Người phụ nữ tổ chức đường dây mua bán nội tạng xuyên quốc gia

Ngày 31-1, Phòng 5 Cục CSHS phía Nam phối hợp với Phòng 6, Phòng 7, các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an TP.HCM vừa triệt phá đường dây buôn bán nội tạng xuyên quốc gia lớn nhất từ trước đến nay do Tôn Nữ Thị Huyền (44 tuổi, ngụ TP.HCM) cầm đầu.



Bà Huyền được xác định là người cầm đầu đường dây mua bán nội tạng xuyên quốc gia lớn nhất từ trước tới nay. Ảnh CA.

Huyền cùng bốn đồng phạm khác là Hoàng Đức Tùng (28 tuổi), Phạm Quang Cảnh (23 tuổi, cùng quê Hà Nội), Huỳnh Linh Tâm (27 tuổi, quê Quảng Ngãi), Nguyễn Minh Tâm (20 tuổi, quê Vĩnh Phúc) đã bị cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam.

Theo cảnh sát, đường dây buôn bán nội tạng xuyên quốc gia hoạt động từ tháng 5-2017, cho đến khi bị triệt phá (ngày 21-1-2019) đã tổ chức mua bán thận cho khoảng 100 nạn nhân; chưa kể còn khoảng 20 người đã được các đối tượng đưa đi xét nghiệm nhưng chưa bán.



Bà Huyền (bên trái) cùng các đối tượng trong đường dây. Ảnh CA.

Số tiền các đối tượng thu lời bất chính lên đến hàng chục tỉ đồng.

Trước đó, khoảng tháng 8-2018, trinh sát Cục CSHS phát hiện đường dây có dấu hiệu mua bán thận do các đối tượng là người Việt Nam cấu kết với các đối tượng người nước ngoài thực hiện nên lập chuyên án đấu tranh, triệt phá.

Huyền được xác định đã từng bán thận ở nước ngoài. Do có các mối quan hệ và nắm rõ quy trình bán thận ở nước ngoài nên tiến hành môi giới và cầm đầu đường dây. Các đối tượng còn lại cũng đa phần đã từng bán hoặc ghép thận.



Bà Huyền được xác định từng bán thận nên am hiểu, từ đó thành lập đường dây. Ảnh CA.

Theo cơ quan điều tra, Huyền là người quê gốc tỉnh Thừa Thiên Huế, sau đó vào Đồng Nai sinh sống. Do vỡ nợ nên người này đã lên TP.HCM liên hệ bán thận lấy tiền trả nợ và dần hình thành đường dây.

Những nạn nhân đa phần đều là người có cuộc sống khó khăn, con cái bệnh tật, số khác nợ nần do cờ bạc hoặc người dân tộc thiểu số ít hiểu biết.

Cảnh sát cho biết, nếu liên hệ với Huyền thì người bán chỉ mất thời gian từ lúc đăng ký đến khi bán xong chỉ mất một đến hai tuần. Mỗi tuần đường dây này sắp xếp để hai người lên bàn mổ bán thận. Các nạn nhân đều giấu chuyện bán thận với gia đình.

Để tiếp cận với nhiều người có nhu cầu, nhóm của Huyền tích cực lên mạng xã hội để tìm kiếm, dụ dỗ các nạn nhân.

Sau khi tìm được người bán, các đối tượng trong đường dây tổ chức tuyển chọn, nuôi ăn ở, đưa các nạn nhân đi khám tổng quát tại các bệnh viện, phòng khám trong cả nước… Sau khi tìm được người mua, mọi thủ tục lấy và ghép thận đều được thực hiện ở nước ngoài. Sau khi giao nhận xong, sức khỏe của những người bán thận bị phó mặc cho may rủi.

Về chi phí mỗi ca mua bán thận, ngoài việc lo hết các chi phí, người bán được trả từ 200 triệu đến 210 triệu đồng. Số tiền mà nhóm này thu được từ mỗi ca bán thận thành công dao động từ 15.000 - 17.000 USD (gần 400 triệu đồng). Những người môi giới thành công sẽ được hưởng từ 20 - 25 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra làm rõ.