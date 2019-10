Người phụ nữ vừa sinh con điều hành đường dây lô đề 'khủng'

Ngày 9- 10, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Huyền Trang (27 tuổi, trú khối 13, phường Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An) về tội đánh bạch.

Trang đang nuôi con nhỏ dưới 6 tháng tuổi nên được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.



Nguyễn Thị Huyền Trang. Ảnh: Công an Nghệ An.

Trước đó, cuối tháng 8-2019, Đội 6, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An nắm thông tin có đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề ở thị xã Cửa Lò và TP Vinh, nên đã báo cáo lên cấp trên để xác lập chuyên án 919B.

Sau một thời gian theo dõi, Ban chuyên án xác định Trang là người cầm đầu “đại lý” lô đề qua tin nhắn điện thoại, Zalo với số tiền đánh bạc mỗi ngày hàng trăm triệu đồng.

Cuối tháng 9-2019, Ban chuyên án chia thành 6 mũi đồng thời kiểm tra, bắt giữ sáu người ghi lô đề cho Trang, thu giữ nhiều tang vật.

Ngày 9- 10, Ban chuyên án đã làm rõ số tiền đánh bạc của Trang và những người liên quan là hơn 210 triệu đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục mở rộng điều tra.