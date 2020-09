Người thuê nhà trọ cần lưu ý 7 vấn đề sau để chống trộm

Công an quận Bình Tân, TP.HCM cảnh báo người dân về tình trạng tội phạm trộm cắp tại khu vực nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê.

Theo công an, kẻ trộm thường lợi dụng các sơ hở của người dân với bốn thủ đoạn sau:

- Người dân chủ quan để xe máy trước cửa nhà mà không có người trông coi hoặc để xe máy trước cửa vào nhà lấy đồ và nghĩ sẽ ra ngay. Thậm chí có trường hợp người dân còn để cả chìa khóa trên xe, để xe còn nổ máy.



Trộm thường lợi dụng sơ hở của người dân khi để xe máy trước cửa nhà. Ảnh minh họa

- Lợi dụng sự sơ hở của người dân khi để tài sản như: Điện thoại, ví tiền, laptop, ipad… gần cửa sổ, cửa chính. Khi người dân ngủ say, kẻ trộm sẽ dùng móc kéo ra ngoài lấy trộm hoặc ngang nhiên vào nhà lấy trộm mà chủ tài sản vẫn không hay biết.

- Tội phạm trộm cắp còn nghiên cứu thời gian sinh hoạt của các khu nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê sử dụng lối đi chung. Khi chủ nhà đi làm hoặc ra ngoài hết thì kẻ trộm sẽ cạy cửa, cắt khóa lấy trộm tài sản.

Hoặc có trường hợp nhóm người này nhét tờ rơi vào cửa để thăm dò rồi bỏ đi. Một lúc sau quay lại, nếu tờ rơi vẫn còn trên cửa thì tức chủ nhà đi vắng. Vì vậy, kẻ trộm dễ dàng cạy cửa trộm tài sản.

- Trộm còn lợi dụng việc những người sống ở khu nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê, thường ít quen biết nhau, ít có mối quan hệ hàng xóm, thường xuyên có người dọn đến, dọn đi. Vì vậy, những người này sẽ giả vờ làm người dọn nhà thuê, ngang nhiên dọn sạch tài sản.



Trộm lợi dụng người ở trọ không quen biết nhau để lấy tài sản. Ảnh minh họa

Công an quận Bình Tân cho biết để phòng chống trộm cắp tại khu nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê, người dân cần thực hiện ba biện pháp sau:

- Không chủ quan để xe máy sơ hở trước của nhà mà không có người trông coi. Bất kỳ trường hợp nào (kể cả khi để xe trong nhà) thì khi rời khỏi xe phải khóa kỹ, tắt máy và rút chìa khóa khỏi xe.

- Không để tài sản nhỏ gọn như điện thoại, laptop, ví tiền, ipad gần cửa sổ, cửa chính. Khóa cửa chắc chắn khi rời khỏi nhà, giữ mối quan hệ với hàng xóm xung quanh và chủ nhà trọ để nhờ trông coi hộ tài sản khi vắng nhà.

- Các chủ nhà trọ nên thiết kế cửa rào của dãy nhà trọ, hạn chế lối đi chung với khu vực ngoài, lắp đặt camera quan sát để đảm bảo an ninh trật tự.

Công an quận Bình Tân, TP.HCM đề nghị người dân khi phát hiện các hành vi phạm tội hãy trình báo ngay cho cơ quan công an gần nhất hoặc Công an quận Bình Tân qua số điện thoại: 028.3756.0128.