Người vá xe miễn phí bị gãy tay khi truy đuổi kẻ trộm xe máy

Ngày 14-8, Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) cho biết đang tạm giữ Hồ Sỹ Tân (29 tuổi, quê ở Nghệ An), để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp xe máy.



Anh Tâm được chuyển vào bệnh viện băng bó vết thương. Ảnh: Người dân cung cấp

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày Tân trộm chiếc xe mô tô nhãn hiệu Wave 59B1-523.93 tại quận 2 (TP.HCM). Qua theo dõi định vị, chủ xe phát hiện chiếc xe đang chạy về hướng thị xã Dĩ An (Bình Dương), nên đã thông báo nhờ mọi người hỗ trợ truy bắt tên trộm.

Nhận được thông báo, anh Hoàng Văn Tâm (Đội trưởng đôi SOS thị xã Dĩ An) đã tiến hành truy đuổi tên trộm theo định vị người dân cung cấp.



Tân bị tạm giữ tại cơ quan công an. Ảnh: KD

Khi đến đường Nguyễn Tri Phương (phường Bình An, thị xã Dĩ An), anh Tâm phát hiện tên trộm cùng chiếc xe bị trộm. Thấy bị truy đuổi, tên trộm tăng ga bỏ chạy nhưng anh Tâm đã nhanh chóng ép xe, khiến cả hai ngã xuống đường.

Nhiều người dân gần đó đã nhanh chóng hỗ trợ anh Tâm tóm gọn tên trộm. Tuy nhiên, do bị ngã mạnh nên anh Tâm bị nhiều vết thương trên người, tay trái bị gãy. Xe máy và điện thoại của anh Tâm cũng bị hư hỏng nặng.

Được biết, anh Tâm hàng ngày làm nghề giao ga. Mỗi buổi tối, anh cũng nhiều người khác đi hỗ trợ vá xe, sơ cứu người bị tai nạn miễn phí trên địa bàn thị xã Dĩ An.