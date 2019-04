Nguyên nhân ban đầu vụ cháy cửa hàng làm 3 người chết

Liên quan đến vụ cháy khiến ba người trong gia đình tử vong vào sáng 18-4, đại tá Hoàng Long, Trưởng Công an TP Huế cho biết sau khi khám nghiệm tử thi, cơ quan công an đã bàn giao thi thể các nạn nhân cho gia đình để lo hậu sự.



Cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường để điều tra . Ảnh: NGUYỄN DO

Các nạn nhân gồm người chồng tên Đặng Vấn (56 tuổi), Võ Thị Nhớ (54 tuổi, vợ ông Vấn) và đứa con gái là Đặng Thị Yến Nhi (12 tuổi).

Theo đại tá Long, nguyên nhân khiến 3 người bị tử vong là do hỏa hoạn trong căn nhà khóa trái cửa. Nơi phát sinh đám cháy có thể do chập điện. Hiện cơ quan công an vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Đây là căn nhà của gia đình ông Vấn ở và cũng là địa điểm kinh doanh xe máy điện, xe đạp điện của gia đình nhưng chỉ rộng vài chục m2. Căn nhà chỉ có cửa chính là loại cửa kéo bằng sắt, không có lối thoát ở phía sau.

“Phía trước ngôi nhà là nơi gia đình kinh doanh, một diện tích nhỏ phía sau làm chỗ nấu ăn, vệ sinh và bên trên là gác lửng. Cả 3 thi thể chúng tôi phát hiện sau vụ hỏa hoạn đều nằm ở gác lửng” - đại tá Long nói.



Vụ hỏa hoạn khiến 3 người tử vong. Ảnh: NGUYỄN DO

Trưởng Công an TP Huế cho biết, khi người dân phát hiện vụ cháy, họ đã đến tri hô nhưng không nghe tiếng kêu cứu từ nạn nhân bởi ngọn lửa đã bao trùm cả căn nhà.

Như PLO đã đưa tin, vào khoảng rạng sáng cùng ngày, cảnh sát PCCC Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế nhận được thông tin vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà số 81 đường An Dương Vương (TP Huế).

Ngay lập tức, nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an đã được điều đến làm nhiệm vụ. Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ đạo chữa cháy.

Sau khi dập tắt đám cháy, cơ quan chức năng phát hiện 3 nạn nhân bị tử vong, mọi vật dụng trong căn nhà bị thiêu rụi.