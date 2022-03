(PLO)- Người đàn ông đang là phạm nhân lợi dụng trong lúc đi bệnh viện chữa bệnh đã leo cửa sổ bệnh viện bỏ trốn hơn 30 năm trước, đã bị công an phát hiện, bắt giữ.

(PLO)- Trong 6 bị can (3 bị can cũ, 3 bị can mới) bị khởi tố lần này, có cả Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty 3/2 và con gái người này.