Nhà hàng bị ‘khủng bố’ bằng sơn, mắm tôm

Ngày 27-11, Đại tá Đinh Xuân Nghĩ, Trưởng công an TP Hội An (Quảng Nam) xác nhận, đơn vị đã giao công an phường Cẩm Phô và các đội nghiệp vụ xác minh vụ việc một nhà hàng bị ném chất bẩn.



Camera ghi hình hai người đến tạt chất bẩn.

Theo trình báo, đêm 16-11, gia đình chị Đỗ Thị Bích Trâm (đường 18 tháng 8, phường Cẩm Phô, TP Hội An) đang ngủ thì nghe tiếng động trước nhà.

Mọi người thức giấc thì thấy nhiều chai thuỷ tinh, xăng dưới nền.

Đến ngày 24 và 25-11, nhà hàng của gia đình chị Trâm trên đường Hùng Vương cũng bị tạt sơn, vôi và mắm tôm.

Nhà hàng của gia đình chị Trâm bị "khủng bố".



Qua kiểm tra camera, chị Trâm thấy có hai người bịt mặt chạy xe máy ném vào.