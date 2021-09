Vụ án hủy hoại rừng trên được Công an huyện Sơn Hòa khởi tố ngày 16-9, sau đó chuyển hồ sơ cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên tiếp tục điều tra, xử lý. Theo kết quả điều tra ban đầu, có hơn 3 ha rừng phòng hộ tại tiểu khu 162 thuộc do Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Sơn Hòa quản lý bị phá trắng. Vụ phá rừng trên được tổ chức với quy mô lớn, phương thức tinh vi, bài bản trong thời gian dài. Vụ phá rừng trên được báo chí, trong đó có Pháp Luật TP.HCM phản ánh đầu tháng 9-2021. Trong khi đó, trả lời báo chí trước đó, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Sơn Hòa nói rằng chưa hề phát hiện vụ phá rừng nào trong năm sáu năm nay.