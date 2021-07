Ngày 28-7, Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) cho biết đơn vị đã xác minh được người đàn ông có hành vi chửi bới, tấn công lực lượng chức năng làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19.



Theo đó, người này được xác định là ông LQO (38 tuổi, trú xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất). Ông O. có bệnh án tâm thần.

Chiều tối hôm 24-7, tổ công tác phòng chống dịch COVID-19 xã Thạch Xá lập chốt kiểm soát, phòng chống dịch tại khu vực thôn Cầu Liêu, theo Chỉ thị 17 của UBND TP Hà Nội.

Quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện một người đàn ông đi xe đạp đến gần điểm chốt. Do người này đeo khẩu trang không đúng quy định, ông Đỗ Văn Quyến, công an viên bán chuyên trách và một số thành viên tổ kiểm soát đến gần nhắc nhở.

Tuy nhiên, người đàn ông không chấp hành, buông lời lẽ chửi bới, xúc phạm ông Quyến, đồng thời có hành vi đánh vào mặt cán bộ này.

Sau khi nhận được tin báo, Công an xã Thạch Xá phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức xác minh để xử lý đối với ông O.

Bước đầu, UBND xã Phùng Xá cho biết ông O. là đối tượng khuyết tật đặc biệt nặng (dạng thần kinh tâm thần) và đang được hưởng chế độ trợ cấp của Nhà nước từ năm 2019 đến nay.

Ông O. được tiếp nhận, chăm sóc và nuôi dưỡng tại Trung tâm chăm sóc và nuôi dưỡng người tâm thần số 2 (huyện Ba Vì, Hà Nội). Vì tình hình dịch COVID-19 phức tạp, ông O. được hoãn tiếp nhận.

Do ông O. có bệnh án như đã nêu, Công an xã Thạch Xá đề nghị UBND xã Phùng Xá cùng các ban ngành địa phương và gia đình có biện pháp quản lý chặt chẽ hơn đối với người này trong giai đoạn thực hiện giãn cách xã hội.