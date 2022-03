Ngày 3-3, lãnh đạo UBND xã An Tiến (huyện An Lão, Hải Phòng) cho biết Công an xã này đã làm việc, lấy lời khai bị hại và những người liên quan để lập hồ sơ xử lý vụ người đàn ông đánh cụ bà 83 tuổi bị thương phải nhập viện.

Trước đó, tối 2-3, tại địa bàn thôn Tiên Hội xảy ra vụ hành hung khiến cụ bà Nguyễn Thị Hồi (83 tuổi) bị thương. Người ra tay hành hung là người đàn ông hơn 40 tuổi trú cùng thôn.

Theo UBND xã An Tiến, do bị nhiễm COVID-19 nên gia đình cụ Hồi phải cách ly điều trị tại nhà. Khoảng 21 giờ tối 2-3, khi cả gia đình đang nghỉ ngơi thì tại xưởng sơn PU cạnh nhà có một số người mở nhạc hát karaoke gây ồn ào.

Thấy vậy, vợ chồng cụ Hồi sang nhắc nhở, đề nghị những người này mở nhạc nhỏ lại để gia đình nghỉ ngơi. Tuy nhiên, những người ở xưởng sơn vẫn mở nhạc nên giữa hai bên đã xảy ra cự cãi, sau đó hai cụ ra về.



Cụ Hồi bị bầm tím nhiều nơi trên cơ thể.

Tuy nhiên, ít phút sau, ông Đ từ xưởng sơn đã sang đẩy cổng, lao vào nhà chửi bới, đánh cụ Hồi và con gái cụ là chị Ngô Thị Hảo.



Chị Hảo cho biết ông Đ đã đạp cổng xông vào nhà vừa chửi bới, dọa giết vừa ra tay tấn công mẹ con chị. Theo chị Hảo, sau khi ra tay tấn công hai mẹ con chị, ông Đ còn tiếp tục to tiếng chửi bới dọa giết gia đình chị. “Sau khi bị đánh, gia đình tôi đã trình báo cơ quan công an. Sáng 3-3, công an đã lấy lời khai phục vụ điều tra” – Chị Hảo nói.

Đại diện xã An Tiến cho biết xưởng sơn PU này hoạt động trong khu dân cư đã ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân khu vực. Xã đã nhiều lần nhận được đơn của người dân phản ánh về tình trạng xưởng sản xuất giữa khu dân cư ảnh hưởng tới môi trường và sức khỏe của người dân.