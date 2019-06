Nhân chứng kể lúc nạn nhân bị xe CSGT tông tử vong

Công an sẽ điều tra khách quan Theo một số người dân, do bị mắc kẹt, tài xế không ra khỏi xe được. Hiện trường vụ tai nạn cũng cho thấy nhiều đồ đạc bể nát, một bức tường của tiệm vàng kế bên bị tông sập. Nhiều người dân chứng kiến cũng cho biết tài xế có dấu hiệu say xỉn, điều khiển xe đi với tốc độ cao. Về điều này, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM về việc đã đo nồng độ cồn của Thiếu úy Phan Hoài Ân chưa và kết quả ra sao, một lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương cho biết cơ quan điều tra đang trong quá trình điều tra. Việc điều tra sẽ tiến hành một cách khách quan, đúng theo quy định của pháp luật.