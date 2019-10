Nhận định ban đầu vụ giết bảo vệ rồi cướp xe máy

Ngày 15-10, chính quyền địa phương, người thân và Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã tổ chức lễ an táng ông Đặng Ngọc Thành (45 tuổi, trú xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu), người bị sát hại trong vụ án giết người, cướp tài sản vào đêm 13 rạng sáng 14-10.



Trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Lưu- nơi xảy ra vụ án giết bảo vệ, cướp xe máy.

Hoàn cảnh gia đình ông Thành thuộc diện khó khăn, ông đi làm bảo vệ cho Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Lưu chừng một năm nay. Tiễn ông ra nghĩa trang, mọi người đều rưng rưng, thương ông - người bảo vệ cần mẫn, hiền lành.

Chiều 15-10, sau khi cơ quan công an hoàn tất mọi công tác khám nghiệm, gỡ niêm phong, cán bộ và nhân viên Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Lưu đã tổng vệ sinh trụ sở và làm việc bình thường.

Trao đổi với PV, ông Đặng Ngọc Thọ- Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Lưu cho biết: “Theo quan sát của chúng tôi kẻ trộm đã leo tường rào phía sau đột nhập vào trụ sở rồi đục phá két sắt. Khi phá két sắt có thể ông Thành phát hiện vây bắt và tri hô nên kẻ trộm đã sát hại ông Thành, cướp luôn điện thoại, lấy chìa khóa điều khiển để mở cổng trụ sở, bỏ chạy.

Khi chạy ra thị xã Hoàng Mai thì quăng xe máy giữa đồng. Két sắt Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Lưu có bị đục, nhưng chưa đục thủng được nên chưa lấy được tiền bên trong. Nếu như ông Thành phát hiện chậm 30 đến 40 phút thì kẻ trộm đã đục xong két lấy hết tiền. Khi ông Thành phát hiện thì tay không, bị động, trong khi trong tay chúng có hung khí”.

Theo ông Thọ, quy định của ngành bảo hiểm thì trong két sắt không để quá 10 triệu đồng.

“Kẻ này không đục phá được két để lấy tiền bên trong. Trụ sở không mất gì thêm. Hung thủ đã cướp lấy xe máy của ông Thành và giết một mạng người. Gia đình ông Thành rất khổ, bố, mẹ 80 tuổi sức yếu, vợ ông bị bệnh tim, chỉ có một con gái”- ông Thọ nói.

Như PLO đã đưa tin, đêm 13 rạng sáng 14-10, kẻ trộm cướp đã đột nhập trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Lưu rồi sát hại ông Thành để bịt khẩu, cướp luôn chiếc xe máy của ông Thành. Đến chiều 14-10, công an phát hiện chiếc xe máy của ông Thành ở trên cánh đồng thị xã Hoàng Mai.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An, Công an huyện Quỳnh Lưu đang tiếp tục điều tra, truy bắt hung thủ.