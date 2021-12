Camera an ninh đã ghi lại cảnh một người đàn ông vào tiệm phụ kiện điện thoại, khi chứng kiến nhân viên tiệm này ngủ gật tại quầy thì người này tham nhiên lại gần lấy trộm điện thoại.

Video nhân viên ngủ gật bị kẻ gian tham nhiên vô lấy trộm điện thoại

Theo hình ảnh camera ghi lại, vào chiều ngày 18-12, một người đàn ông đeo khẩu trang, mặc áo khoác điều khiển xe máy hiệu máy màu xanh đến một tiệm phụ kiện điện thoại trên đường Nguyễn Xiển, phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức, TP.HCM.



Kẻ gian ngang nhiên lấy trộm điện thoại khi nhân viên ngủ gật tại quầy



Kẻ gian để điện thoại trong túi áo rồi lấy xe máy màu xanh tẩu thoát

Khi vào trong tiệm, người này chứng kiến nhân viên của tiệm đang ngủ gật tại quầy nên đã đi qua đi lại quan sát xung quanh. Sau đó người này ra phía cửa tiệm quan sát ngoài đường, ít giây sau người này thảm nhiên tiến thẳng về phía quầy và thò tay lấy điện thoại đang để trên bàn, trước mặt nhân viên đang ngủ.

Điện thoại sau đó được kẻ gian này để trong túi áo rồi trở ra lấy xe máy tẩu thoát. Khi nhân viên tiệm phụ kiện điện thoại tỉnh dậy, điện thoại đã biến mất, trích xuất camera thì mới hay đã bị kẻ gian lấy trộm.