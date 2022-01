Ngày 1-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự Huỳnh Quốc Tiến (25 tuổi, ngụ ấp Hòa Phú IV, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành) để điều tra về tội hủy hoại tài sản.

Thông tin ban đầu, vào chiều 31-12-2021, Tiến nhậu say về nhà cự cãi với mẹ ruột là bà PHN nhưng bà N vẫn nhường nhịn con và bỏ ra ngoài.



Nghi can Huỳnh Quốc Tiến. Ảnh: CACC

Tức giận Tiến cũng đuổi vợ còn và em ra khỏi nhà rồi xô ngã hai xe máy để xăng chảy ra ngoài. Sau đó Tiến bật lửa phóng hỏa rồi bỏ chạy ra ngoài. Tiếp nhận tin báo, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã nhanh chóng có mặt dập lửa.



Căn nhà bị lửa thiêu rụi. Ảnh: CACC

Ngọn lửa nhanh chóng được dập tắt nhưng căn nhà đã bị thiêu rụi hoàn toàn và cháy xem căn nhà liền kề. Ước thiệt hại ban đầu khoảng 100 triệu đồng. Tiến cũng bị bắt giữ ngay sau đó.

Theo công an, Tiến có tiền án về tội giết người, chấp hành xong án phạt hồi năm 2018.

Hiện Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.