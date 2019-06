Nhiều thương vong vụ va chạm xe biển số Lào

Ngày 17-6, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân tử vong, động viên, thăm hỏi các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn giao thông tại Hòa Bình.



Vụ tai nạn thảm khốc xảy ra rạng sáng cùng ngày, tại Km 134+300 tuyến quốc lộ 6 thuộc địa phận xóm Tiểu Khu, xã Đồng Bảng, huyện Mai Châu (Hòa Bình). Thời điểm này, xe khách 27B-003.71 do tài xế Cao Xuân Hồng (45 tuổi, trú huyện Thanh Ba, Phú Thọ) điều khiển đi hướng Hà Nội - Sơn La đã va chạm với xe tải biển số nước Lào UN-8500 do tài xế Nguyễn Thư Quỳnh (28 tuổi, trú huyện Thanh Oai, TP Hà Nội) điều khiển đi chiều ngược lại.

Sau cú va chạm, tài xế xe khách Cao Xuân Hồng tử vong tại chỗ, hai nạn nhân khác tử vong khi cấp cứu tại BV đa khoa khu vực Mai Châu gồm Trần Văn Khiên (33 tuổi, trú huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc) và một nạn nhân nữ chưa xác định được danh tính.



Hiện trường vụ tai nạn tại Hòa Bình. Ảnh: VŨ VĂN THÀNH

Ngoài ra, 37 người trên xe khách bị thương được đưa đi cấp cứu tại BV đa khoa khu vực Mai Châu. Trong đó, năm người bị thương nặng được chuyển tuyến trên, còn lại vẫn đang được chăm sóc sức khỏe tại Trung tâm Y tế huyện Mai Châu.

Cùng với việc gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, Phó Thủ tướng yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm gây ra vụ tai nạn. Cạnh đó, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật trật tự, an toàn giao thông, nhất là vi phạm của tài xế xe tải, xe khách.

Cùng với đó, kiểm tra điều kiện an toàn của kết cấu hạ tầng giao thông trên tuyến quốc lộ 6, kịp thời cung cấp thông tin liên quan về hạ tầng, tổ chức giao thông, phương tiện và người lái gây tai nạn cho cơ quan công an để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

“Tổng cục Đường bộ Việt Nam tăng cường giám sát thông tin qua thiết bị giám sát hành trình của ô tô. Cung cấp dữ liệu cho các lực lượng của ngành công an và Sở GTVT để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với xe vi phạm, đồng thời tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải, đặc biệt tập trung vào các quy định đảm bảo an toàn giao thông đối với tài xế kinh doanh vận tải như thời gian làm việc, khám sức khỏe và đảm bảo sức khỏe cho tài xế, tập huấn an toàn giao thông, các chế độ đối với tài xế và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu xảy ra sai phạm” - Phó Thủ tướng yêu cầu.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng yêu cầu xem xét trách nhiệm của lãnh đạo Công ty TNHH Long Giang đối với việc liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

Được biết xe khách trong vụ tai nạn trên là của Công ty TNHH Long Giang (Điện Biên). Đây là doanh nghiệp sở hữu chiếc xe khách tông vào đoàn người đưa tang khiến bảy người chết, một người bị thương nặng tại Vĩnh Phúc cách đây vài tháng.