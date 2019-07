Nhiều vụ trộm 'đá nóng' xe ở quận 9, TP.HCM

Cách nào đối phó? Theo Công an quận 9, phần đa các vụ nói trên đều xảy ra ở các cửa hàng kinh doanh mặt tiền đường. “Đối tượng lợi dụng khách hàng để xe bên ngoài không có người trông giữ. Thời gian đối tượng bẻ khóa trộm xe là thời khan khách hàng bước vào cửa hàng. Ngoài ra, các đối tượng còn dàn cảnh đứa lừa người giữ xe như: tạo tình huống gây gổ, hỏi đường… làm cho người trông giữ xe mất tập trung chú ý hoặc rời vị trí để đồng bọn trộm cắp” – một cán bộ điều tra nói. Phương thức thủ đoạn của các đối tượng là thường đi từ hai người trở lên thường lợi dụng sơ hở, mất cảnh giác của người dân để tiếp cận bẻ khóa trộm xe. Thời gian thực hiện rất ngắn. Ngoài ra, các đối tượng còn nhắm đến những khu nhà trọ, lợi dụng đêm tối, trời mưa với thời gian đêm khuy hoặc rạng sáng để trộm cắp. Theo công an, người dân cần đề cao cảnh giác đề phòng. Theo đó, như với khu nhà trọ thì cần gia cố hệ thống cửa, khóa. Không nên làm hàng rào kẽm gai hay lưới B40. Cần lắp đặt hệ thống camera an ninh để giám sát. Bố trí bãi xe ở khu vực dễ quan sát và có bảo vệ đặc biệt là các cửa hàng tiện lợi. Bên cạnh đó, mỗi người dân cũng cần có ý thức trong bảo quản tài sản, xe máy lắp thiết bị khóa, chống trộm để phòng tránh. “Đối với những cửa hàng gần đường thì cần phải sắp xếp, bố trí hợp lý các quầy giao dịch không để chen lấn xô đẩy tạo sơ hở cho trộm cắp. Gắn thêm biển cảnh báo khách hàng đề phòng ngoài các biện pháp như bố trí bảo vệ hay lắp camera an ninh có độ phân giải cao…” – vị cán bộ điều tra cho biết thêm.