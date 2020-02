Nhớ lại chuyện bị đánh, xông vào quán nhậu giết người

Ngày 13-02, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố, bắt tạm giam Trương Bảo Giang (23 tuổi, ngụ thị trấn Phú Hoà, huyện Thoại Sơn, An Giang) về tội giết người.



Bị can Trương Bảo Giang. Ảnh Quỳnh Minh

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều 7-2, trên đường đi nhậu Giang thấy anh Nguyễn Phước Giang (38 tuổi, ngụ xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn), Trần Ngọc Toàn và 1 người khác đang nhậu trong quán quán ở thị trấn Phú Hoà. Giang nhớ lại chuyện va chạm giao thông và bị anh Phước Giang đánh trước đó nên nảy sinh ý định trả thù.

Người này quay đầu xe về nhà lấy con dao bấm đi đến quán nhậu tìm Phước Giang. Đến nơi, Bảo Giang xông vào dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người Phước Giang làm nạn nhân ngã gục. Toàn thấy vậy nên can ngăn thì bị Giang đâm 1 nhát vào bụng.

Hai nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng Phước Giang đã tử vong trước khi vào bệnh viện.

Sau khi gây án, Giang đi đến tỉnh Kiên Giang và được sự vận động của gia đình nên trở về đầu thú.