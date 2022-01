Sáng 6-1, Cơ quan CSĐT-Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã bắt tạm giam Trịnh Trung Kiên, Nguyễn Tuấn Tài, Phạm Dương Minh (tức Minh đen) và Vũ Hồ Quang Minh (tức Minh Sữa) đều ở thị xã Bỉm Sơn về hành vi giết người.

Theo cơ quan công an, do có mâu thuẫn từ trước nên nhóm người trên đã bám theo anh N.P.H (21 tuổi) ngụ ở phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn khi anh này đi cắt tóc.

Kiên rủ Phùng Lê Thành (2006) và ba người trên mang theo ống tuýp nước đến trước cửa tiệm cắt tóc để chờ anh H. đi ra.



Từ trái qua là Kiên, Tài, Minh, Minh và Thành dùng tuýp sắt chờ sẵn anh H. rời quán cắt tóc rồi tấn công. Ảnh: Công an cung cấp

Khi anh H. đi xe máy ra khỏi tiệm, 5 thanh niên trên đã đuổi theo, dùng ống tuýp nước tấn công khiến anh H. bị trọng thương rồi tẩu thoát.

Ngay sau đó, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Công an nhanh chóng vào cuộc, phối hợp tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ.



Kiên, Tài, Minh, Minh bị công an bắt tạm giam, riêng Phùng Lê Thành chưa đủ tuổi thành nên áp dụng biện pháp bảo lãnh. Ảnh: Công an cung cấp

Do vụ án xảy ra vào đêm tối, có ít người chứng kiến, bản thân nạn nhân lại bị chấn thương vào đầu nên không thể nhớ hết các tình tiết có liên quan đến vụ án.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ cơ quan công an đã xác định 5 thanh niên trên là thủ phạm đánh anh H. bị trọng thương.

Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can và bắt tạm giam các bị can trên. Riêng Phùng Lê Thành chưa thành niên, được gia đình bảo lãnh và công an tiếp tục điều tra, làm rõ xử lý theo quy định.