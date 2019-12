Nhóm 70 người từ TP. HCM mang hung khí đến Bến Tre đòi nợ

Ngày 30-12, Công an tỉnh Bến Tre cho biết, lực lượng chức năng công an tỉnh vừa làm việc với 70 người để điều tra về hành sử dụng hung khí, tụ tập đông người với mục đích đánh nhau.

Trong số thanh niên trên, lực lượng chức năng cũng đã xử phạt hành chính 30 người có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.



Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Bến Tre phát hiện có hai nhóm thanh niên chuẩn bị hung khí để đánh nhau trên địa bàn tỉnh.

Khoảng 20 giờ ngày 25-12, các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh đã phối hợp với công an huyện Châu Thành chốt chặn 70 thanh niên đi trên bảy ô tô chạy trên QL57B thuộc xã An Khánh, huyện Châu Thành.

Lực lượng chức năng phát hiện nhóm thanh niên mang theo 22 dao tự chế, rựa, 7 cây gậy đánh bóng chày, 2 dao bấm, 3 cây rựa, 15 ống túy sắt, 5 cái xẻng, và 1 cây chỉa… để chuẩn bị đánh nhau.

Kết quả ban đầu xác định do mâu thuẫn cá nhân nên đối người tên Dũng (chưa rõ nhân thân) huy động nhiều thanh niên từ TP.HCM mang theo hung khí để đánh nhau với nhóm thanh niên ở địa bàn tỉnh Bến Tre.

Công an tỉnh Bến Tre tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định.