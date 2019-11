Nhóm cho vay xông vào nhà chém người, đập phá tài sản

VKS quận Kiến An (Hải Phòng) cho biết: Đang kiểm sát việc xử lý tin báo tội phạm về việc một nhóm người xông vào nhà chị Đào Thị Hoa (trú phường Phù Liễn, quận Kiến An) đập phá, lấy tài sản gia đình.



Chém nát tài sản, bê đồ nghề mang đi

Khoảng 21 giờ ngày 19-9, chị Hoa cùng con gái nhỏ tám tuổi đang ở căn nhà trọ tại 48 Phùng Thị Chinh (phường Phù Liễn) thì có bảy người mang theo dao, kiếm ập tới. Trong lúc anh Phạm Văn Tuyền (32 tuổi, chồng chị Hoa) không ở nhà, nhóm côn đồ do Trịnh Văn Ánh (Ánh “nhì”, 32 tuổi, chủ tiệm cầm đồ ở xã An Thái, huyện An Lão) xông đến đánh vào đầu, vào mặt chị Hoa, bóp cổ khống chế chị.

Chị Hoa khiếp sợ ngồi im, nhóm Ánh “nhì” liền lục lọi, đập phá đồ đạc trong nhà. Theo chị Hoa, thấy trên bàn có 50 triệu đồng (tiền của chồng chị làm chủ thầu xây dựng, mới ứng từ hai chủ công trình) nhóm Ánh “nhì” liền lấy mất. Nhóm này còn lấy hai chiếc ba lô đựng máy bắt vít, máy mài, máy cắt phục vụ xây dựng của chồng chị Hoa và một quạt cây đưa lên ô tô. Thấy nhóm người hung hăng tiếp tục lấy chiếc tivi LG 43 inches chị Hoa ra ngăn thì họ liền giữ chị lại và đập vỡ chiếc tivi. Bộ máy tính để ở gian trong cũng bị hất văng xuống đất.

Thấy chị Hoa gọi điện thoại cho chồng và em gái thông báo sự việc, nhóm Ánh “nhì” tiếp tục đánh vào đầu chị. Cháu Phạm Thị Thanh T. (tám tuổi, con gái thứ hai của chị) quá sợ hãi đã quỳ xuống đất xin tha liền bị đẩy ngã. Nhóm Ánh “nhì” cầm kiếm chém lên bàn khiến tấm kính để bàn vỡ tan. Một số người khác trong nhóm cầm kiếm chém loạn xạ xuống bàn ghế, bàn học, tủ kệ trong nhà.



Cháu Phạm Thị Thanh T. (con gái chị Hoa, anh Tuyền) chỉ vào vết chém nhóm Ánh “nhì” để lại trên bàn học của cháu. Ảnh: ĐỖ HOÀNG

Lúc này chị Đào Thị Huệ (em gái chị Hoa) ở gần đó đi tới, lên tiếng hỏi có việc gì liền bị nhóm Ánh “nhì” túm áo, tát vào mặt. Chồng chị Huệ vào can liền bị 2-3 người cầm kiếm lao tới nên vội bỏ chạy. Chị Hoa thấy vậy liền bế con gái chạy ra khỏi nhà. Chị Huệ chạy theo liền bị một người cầm sống kiếm chém rách bả vai. Khi đó Ánh “nhì” phát hiện anh Tuyền về tới liền hô cả nhóm lao vào chém. Anh Tuyền chạy vội vào nhà kéo sập cửa xếp lại. Không chém được anh Tuyền, cả nhóm côn đồ đứng ngoài ném gạch đá vào cửa.

Nhóm Ánh “nhì” thấy chiếc xe máy Air Blade của anh Tuyền và xe Wave của em gái chị Hoa dựng trước cổng liền cầm kiếm chém, phá xe. Sau đó cả nhóm lên ô tô bỏ đi. Một người trong nhóm Ánh “nhì” là Cường “khỉ” không kịp chạy bị người dân khu vực bắt giữ. Ngay khi đó Công an phường Phù Liễn tới, người dân liền giao Cường “khỉ” cho công an. Nhóm Ánh “nhì” quay xe lại nhưng thấy công an có mặt nên đành bỏ đi.

Trong đêm, Công an quận Kiến An đã có mặt tại hiện trường, lấy lời khai của những người bị hại. Sáng 20-9, cán bộ công an và VKS quận Kiến An tiếp tục xuống khám nghiệm, chụp ảnh hiện trường. Hai chiếc xe máy cùng chiếc tivi bị đập phá được đưa về Công an phường Phù Liễn phục vụ điều tra.

Có dấu hiệu tội hủy hoạt tài sản

Anh Tuyền cho biết trước đây anh do làm ăn khó khăn có vay của Ánh “nhì” 60 triệu đồng. Sau đó anh đã trả cho Ánh “nhì” 40 triệu đồng tiền mặt và 20.000 viên gạch (trị giá 32 triệu đồng). Tuy nhiên, Ánh “nhì” vẫn cho rằng anh còn nợ hơn chục triệu đồng tiền lãi. Theo anh Tuyền, do anh chưa thu xếp trả số tiền còn lại nên Ánh “nhì” đã tới lấy đồ nghề, tiền bạc, đập phá tài sản của gia đình anh.

Trưa hôm sau, 20-9, Ánh “nhì” gọi điện thoại cho anh Tuyền nói do nóng nảy đã tới nhà Tuyền đập phá, xin được bồi thường, bỏ qua. Những ngày sau Ánh “nhì” nhờ người quen xin được dàn xếp. Ngày 2-10, vợ Ánh đã mang 50 triệu đồng và một chiếc tivi tới nhà Tuyền xin bồi thường. Trước đó Ánh “nhì” đã mang hai ba lô đựng máy mài, máy cắt và chiếc quạt cây lấy từ nhà Tuyền nộp cho Công an phường Phù Liễn. Các đồ vật này cùng với xe máy, tivi bị đập phá vẫn đang để tại công an phường này.

Theo anh Tuyền, hành vi của nhóm Ánh “nhì” đã rất rõ, gia đình anh đã nhiều lần gửi đơn đề nghị nhưng đã hơn một tháng qua công an vẫn chưa xử lý. Em vợ anh Tuyền (chị Huệ) bị chém khi đang mang thai cũng chưa được đưa đi giám định. Thậm chí một người trong nhóm côn đồ là Cường “khỉ” bị dân bắt giao cho công an cũng đã tại ngoại. Thấy Cường “khỉ” được về nhà, anh Tuyền gọi điện thoại hỏi thì một lãnh đạo Công an phường Phù Liễn nói do Cường “khỉ” bị dân đánh, công an đưa đi điều trị, Cường đã bỏ trốn khỏi bệnh viện.

Thông báo mới đây của Cơ quan CSĐT Công an quận Kiến An cho biết đã tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của chị Đào Thị Hoa. Qua kiểm tra, xác minh đã xác định (nhóm Ánh “nhì”, Cường “khỉ”) có dấu hiệu phạm tội hủy hoại tài sản. CQĐT đã ra quyết định phân công cán bộ và điều tra viên điều tra, giải quyết vụ việc. Nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM từ VKSND quận Kiến An xác nhận cơ quan này đang kiểm sát việc giải quyết tin báo tố giác tội phạm từ người, gia đình bị hại.