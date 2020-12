Nhóm côn đồ đi xe hơi, mang hung khí đại náo vùng quê

Ngày 16-12, Công an huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) cho biết Cơ quan CSĐT công an huyện này đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng điều tra truy bắt nhóm côn đồ mang theo hung khí truy sát, đập phá xe máy của một thanh niên ở xã Tiên Thắng.



Nhóm côn đồ đại náo làng quê, đâp phá xe máy

Trước đó, sáng 12-12, có khoảng 20 thanh niên xăm trổ đi trên 5 xe ô tô đã đã tìm tới nhà anh CVH (36 tuổi, trú thôn Mỹ Lộc, xã Tiên Thắng).

Lúc này anh H không có nhà. Nhóm thanh niên mang theo dao kiếm, tuýp sắt đã yêu cầu bà LTM (mẹ anh H) gọi con trai về để giải quyết vì trước đó dám chặn xe thu mua rác thải của nhóm này. Nhóm côn đồ sau khi dọa đã bỏ đi.



Tới trưa cùng ngày, khi anh H vừa về nhà thì nhóm thanh niên xăm trổ lại bất ngờ quay trở lại. Thấy nhóm côn đồ ập tới, anh H cùng một người bạn đã vội vã chạy lên nóc nhà lẩn trốn.

Không truy sát được anh H, nhóm côn đồ này đã dùng hung khí, gạch đá đập phá chiếc xe máy Air Blade và ném vỡ kính nhà dân bên cạnh. Người dân gọi điện báo công an thì nhóm côn đồ mới bỏ đi.

Một nguồn tin cho biết nhóm côn đồ truy sát anh CVH vì trước đó anh này đã chặn xe chở rác thải công nghiệp của nhóm này tại địa bàn huyện Tiên Lãng. Công an đã vào cuộc, triệu tập một số người liên quan phục vụ điều tra.