Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 10-2, chị Đặng Thị Mỹ Lan (huyện Quảng Điền, Thừa Thiên-Huế) đi xe máy đến ngã ba Phan Bội Châu - Ngự Bình (phường Trường An, TP Huế) thì bị Huy, Nhật đi xe máy vượt lên giật túi xách đựng nhiều tài sản. Trong lúc vụ việc đang được công an điều tra thì vào 19 giờ cùng ngày, ông Phan Đình Mau (66 tuổi, ở phường Phú Hiệp) chở vợ ôm một túi xách để trước bụng từ chợ Đông Ba về nhà cũng bị Nhật và Huy áp sát, giật túi xách. Trong túi có khoảng 240 triệu đồng và một số dây chuyền, nhẫn, bông tai vàng có tổng trị giá là hai cây vàng.



• Ngày 21-2, Công an thị xã An Khê, Gia Lai đang tạm giữ hình sự Phạm Thanh Hậu (18 tuổi, trú phường An Bình, thị xã An Khê) để điều tra hành vi cướp giật tài sản. Chiều 13-2, Hậu đã cướp giật chiếc điện thoại đắt tiền của một nạn nhân nam ở phường An Phú, thị xã An Khê. Hơn một giờ sau, tại phường Tây Sơn, một phụ nữ khác cũng bị Hậu thực hiện hành vi tương tự.