Ngày 22-6, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP.HCM tạm giữ Lương Minh Khang (28 tuổi), Hà Thị Kim Nguyên (27 tuổi, cùng ngụ quận Bình Tân), Lê Vũ Kiệt (27 tuổi, quê Tiền Giang), Nguyễn Minh Tuấn (28 tuổi, quê Tây Ninh), Võ Minh Dương (25 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) để điều tra về hành vi Cướp tài sản, Cướp giật tài sản.



13 ngày liên tục cướp hai vụ tại một điểm

Đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm (Đội 3) Phòng cảnh sát hình sự (PC02) vừa bắt được băng cướp táo tợn, gây ra nhiều vụ cướp tài sản trên địa bàn các quận huyện như Củ Chi, Tân Phú, Bình Tân khiến người dân hoang mang.

Đây là nhóm cướp táo tợn liên tục gây ra hai vụ cướp với cùng một nạn nhân tại huyện Củ Chi mà PLO đã đưa tin.



Nhóm cướp nhanh chóng bị Đặc nhiệm bắt giữ. Ảnh CA

Theo đó, 2 giờ 44 phút ngày 20-6, chị NHL (35 tuổi, ngụ xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi) đang đứng nói chuyện cùng bà HL trước cửa nhà đồng thời là tiệm tạp hóa trên TL15 (xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM) thì bất ngờ có nhóm thanh niên điều khiển hai xe gắn máy Vario chạy tới.

Nam thanh niên ngồi sau xe Vario màu đen lao nhanh vào nhà sử dụng dụng cụ chích điện và bình xịt hơi cay tấn công khiến chị L. tháo chạy vào nhà.

Đúng lúc đó, một người phụ nữ đi cùng tên cướp tay cầm túi nilon lao vào khu vực để tiền, điện thoại của cửa hàng để lấy tài sản. Một nam thanh niên điều khiển xe Vario đứng bên ngoài yêu cầu bà HL đi chỗ khác rồi cùng xông vào nhà, tấn công nạn nhân cùng đồng bọn cướp tài sản.



Hai lần trong tháng, nhóm cướp đã tấn công nữ chủ tiệm tạp hóa ở Củ Chi để cướp nhiều tài sản. Ảnh cắt từ clip

Cả nhóm sau đó tẩu thoát về hướng Cầu Xáng. Theo trình báo, tài sản bị mất là ba chiếc điện thoại di động, dây chuyền vàng và khoảng 18 triệu đồng tiền mặt.

Nhận được thông tin, Đội 3, Phòng PC02 đã nhanh chóng phối hợp với Công an huyện Củ Chi xác định được các nghi phạm liên quan.

12 giờ 30 phút ngày 21-6, công an ập vào khách sạn trên địa bàn xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn bắt Khang, Nguyên, Kiệt, Tuấn, Dương. Ngoài ra, cảnh sát còn phát hiện Khang tàng trữ một túi nylon chứa ma túy cùng nhiều tang vật có liên quan.

Vừa cướp, vừa nhận hợp đồng “đánh thuê”

Tại cơ quan công an, nhóm này khai nhận thực hiện nhiều vụ cướp, cướp giật tài sản. Trong đó nổi bật là hai vụ cướp tài sản ở cửa hàng tạp hóa trên đường TL15 và một vụ nhận hợp đồng “đánh mướn”.



Công an ập vào khách sạn bắt giữ Khang và nhóm liên quan. Ảnh CA

Theo đó, riêng hai vụ cướp thực hiện ở tiệm tạp hóa trên đường TL15 (huyện Củ Chi, TP.HCM).

Cụ thể, 2 giờ 44 phút ngày 20-6, Khang chở Kiệt bằng xe vario 50N2-157.37 màu đen đi cùng hai đối tượng chưa rõ lai lịch đến tiệm tạp hóa của chị NHL trên đường TL15. Thấy còn sáng đèn, trước cửa có chủ tiệm và một người phụ nữ nói chuyện nên Kiệt dùng cây gậy ba khúc dọa khiến cả hai người tháo chạy.

Cả nhóm phối hợp vừa tấn công, vừa cướp tài sản. Trước khi tẩu thoát, Khang còn xịt hơi cay vào tiệm để ngăn cản người dân truy đuổi.



Tang vật bị công an thu giữ ở khách sạn. Ảnh CA

Sau khi về khách sạn, Khang với một đối tượng tên Sơn để bán ba điện thoại với giá 2,7 triệu rồi chia nhau.

Trước đó, 1 giờ 40 phút ngày 7-6, nhóm Khang và Nguyên cũng chở nhau trên xe SH và hai đối tượng khác đến tiệm tạp hóa nói trên. Tại đây, Khang cầm gậy ba khúc dọa và dùng chân đạp ngã nữ chủ tiệm để cướp điện thoại iPhone.

Ngoài ra, công an hiện đang truy bắt thêm người tên An do có liên quan đến lời khai của nhóm này khi thực hiện vụ tấn công theo “hợp đồng”.



Nhóm của Khang cầm bình xịt hơi cay tấn công người phụ nữ ở Tân Phú. Ảnh chụp từ clip

Cụ thể, 3 giờ sáng ngày 9-6, Khang chở Nguyên bằng xe Sh 50N2-022.74 cùng hai thanh niên khác chưa rõ lai lịch đến giao lộ đường Âu Cơ – Thoại Ngọc Hầu (quận Tân Phú, TP.HCM) để gặp An (bạn của Khang). An nhờ nhóm này đánh bà TTMK (36 tuổi, ở phường Hòa Thạnh) với giá 3 triệu.

An dẫn Khang và nhóm đi chỉ đặc điểm của bà K. Khi tới nơi, nhóm của Khang phát hiện bà K. đang ngồi trên ghế nhựa và sử dụng diện thoại di động bên hông nhà.

Lúc này Khang cầm bình xịt hơi cay hướng về phía người phụ nữ nên nạn nhân đã đứng dậy chay vào bên trong. Khang đuổi theo, dùng hơi cay xịt vào lưng nạn nhân rồi đuổi theo.



Ban đầu Khang khai nhận thực hiện sáu vụ cướp, cướp giật ở nhiều địa bàn ở TP.HCM. Ảnh CA

Tuy nhiên, do nạn nhân mau chóng chạy vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại nên nhóm này không lấy được tài sản.

Qua lời khai ban đầu, An sau đó vẫn chưa trả tiền công cho nhóm Khang. Vụ việc này hiện đang được Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiếp tục làm rõ.

Theo Đội 3, ban đầu xác định nhóm này đã gây ra sáu vụ gồm: Hai vụ cướp tiệm tạp hóa Củ Chi, một vụ cướp tại Tân Phú, quận Bình Tân; hai vụ cướp giật điện thoại tại đường Phan Anh (phường Bình Trị Đông); một vụ cướp giật giỏ xách ngay cây xăng đường Lê Văn Quới.

Công an nghi ngờ số vụ thực tế mà nhóm này gây ra còn nhiều hơn nên đang tiếp tục làm rõ.