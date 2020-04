Nhóm đánh bạc nhảy lầu trốn, 1 người tử vong, 1 bị thương

Ngày 6-4, nguồn tin của PLO cho hay, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Đà Nẵng đang tạm giữ 14 người để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Những người này tập trung đông người trong nhà để chơi xóc đĩa ăn tiền, bất chấp lời kêu gọi hạn chế tập trung đông người để phòng dịch COVID-19.

Những nghi phạm bị công an tạm giữ. Ảnh: C.A



Theo điều tra ban đầu, chiều 1-4, công an quận Ngũ Hành Sơn tiếp nhận trình báo của người dân về sòng bạc dưới hình thức xóc đĩa ăn tiền và tập trung đông người trong một căn nhà trên đường An Thượng 20 (phường Mỹ An).

Sau đó công an bất ngờ tổ chức lực lượng ập vào căn phòng trên tầng 2 bắt quả tang.

Thấy cảnh sát, 5 người tham gia đánh bạc chạy lên tầng 3 để nhảy qua nhà hàng xóm. Hai người nhảy trượt chân rơi xuống đất, 1 người tử vong và 1 người bị thương nặng.



Cảnh sát khám nghiệm hiện trường. Ảnh: C.A

Tại hiện trường lực lượng công an thu giữ gần 46 triệu đồng trên sới bạc cùng các tang vật dùng để xóc đĩa.

Do vụ án có tính chất phúc tạp nên công an quận Ngũ Hành Sơn đã bàn giao cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng điều tra, xử lý.