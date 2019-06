Nhóm đưa tang trên sông Cổ Chiên đập cửa ô tô cứu người

Mới đây, ông Lê Văn Hoàng – Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bến Tre khẳng định bến phà Nhuận Phú Tân – Thanh Bình (nối xã Nhuận Phú Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre với xã Thanh Bình, huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long) chỉ được cấp phép chở người và phương tiện xe máy, cấm chở ô tô.

“Trước đây, ngành GTVT tỉnh có kiểm tra phát hiện chủ phà lén lút chở ô tô sai quy định có cảnh cáo và buộc cam kết không tái phạm”- ông Hoàng cho hay.



Lực lượng chức năng rục vớt ô tô lên bờ sau sự cố xe lao xuống sông khi qua phà vào đêm 6-6.

Theo ông Hoàng, đối với việc tái phạm của chủ phà dẫn tới tai nạn ô tô 7 chỗ chở người lao xuống sông khi xuống phà xảy ra vào đêm 6-6, Sở GTVT có cử lực lượng đến trực tiếp hiện trường nắm tình hình vụ việc. Hiện Sở GTVT vẫn đang chờ báo cáo vụ việc từ Ban an toàn giao thông huyện mới có hướng xử lý vi phạm đối với hoạt động sai quy định của bến này.

Vị Giám đốc Sở GTVT cũng thông tin trước đây sở có cấp phép hoạt động bến cho UBND xã Nhuận Phú Tân. Còn việc UBND xã Nhuận Phú Tân hợp đồng cho cá nhân ai vào khai thác bến là thẩm quyền của UBND xã. Tuy nhiên trách nhiệm của UBND xã là phải quản lý hoạt động của người khai thác bến đúng quy định và đảm bảo an toàn khi cho người vào khai thác bến.

Còn ông Trịnh Văn Hòn- Chủ tịch UBND xã Nhuận Phú Tân, vừa cho biết bến phà Nhuận Phú Tân – Thanh Bình do hai chủ là ông Huỳnh Văn Chính (ngụ ấp Tân Nhuận, xã Nhuận Phú Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre) và ông Võ Khương Duy (ngụ xã Thanh Bình, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) làm chủ cùng vận chuyển đối lưu giữa hai bờ. Đêm xảy ra vụ tai nạn xe lao xuống sông là phà của ông Duy vận chuyển khách phía bờ xã Nhuận Phú Tân.

Ông Hòn cho hay, thời điểm xảy ra sự cố tai nạn là ban đêm, trong khi đó phà này cấm chạy vào ban đêm, chỉ cho phép hoạt động vào ban ngày.



Hiện trường chiếc ô tô bị trôi ra giữa sông Cổ Chiên sau một đêm bị tai nạn.

Theo lý giải của nhiều người, qua sông bằng phà Nhuận Phú Tân – Thanh Bình là con đường ngắn nhất đi từ huyện Mỏ Cày Bắc (Bến Tre) sang huyện Vũng Liêm (Vĩnh Long) và ngược lại.

Nếu đi đường quốc lộ 57 theo hướng phà Đình Khao phải mất đến gần hai tiếng đồng hồ; trong khi đi tắt bằng đường phà Nhuận Phú Tân – Thanh Bình chỉ mất 45 phút. Đó là lý do nhiều ô tô đã liều dù biết không an toàn vẫn đi. Còn đối với chủ phà đây là nguồn thu tốt đem lại nên dù biết sai phạm nhưng chủ bến vẫn bất chấp, liều lĩnh vi phạm.



Người dân phải đập bể kính xe mới cứu được nạn nhân trong xe.

Trước đó PLO đã đưa tin, khoảng 23 giờ đêm 6-6, tại bến phà trên, phía bờ xã Nhuận Phú Tân xảy ra sự cố hú vía.

Thời điểm trên, ô tô 64A- 066. 45 do tài xế Châu Anh Hoàng (xã Thanh Bình, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển chở theo hai người khác (gồm một phụ nữ và một trẻ em).

Khi xe vừa xuống cầu phà, lúc này mui phà bị lệch ra ngoài và chiếc 64A- 066. 45 bất ngờ lao xuống sông Cổ Chiên ngay khu vực cầu phà. May mắn lúc này mực nước sông chưa dâng cao, cùng lúc tại khu vực có một nhóm “đạo tì” đi đưa đám tang về ngang phát hiện vụ việc liền lao xuống sông, đập bể kính xe cứu những người trong xe thoát ra ngoài đưa vào bờ. Nhờ vậy những người mắc kẹt trong xe mới sống sót.

Đến sáng 7-6, chiếc xe bị nạn đã trôi ra xa ngoài sông Cổ Chiên cách bến khoảng 100m, đã được lực lượng chức năng trục vớt lên bờ. Vụ việc tuy không gây thiệt hại về người nhưng chiếc xe đã bị hư hỏng nặng, kính xe phía trước bị bể hoàn toàn, mui xe bị bẹp dúm.

Ngay ngày xảy ra sự cố tai nạn xe lao xuống sông, đứng trên chính chiếc phà của mình ông Huỳnh Văn Chính (chủ bến phà) thừa nhận trước đây bến có chở ô tô và đã biết sai. “Từ nay về sau tôi không dám chở nữa”- Chủ bến phà này nói.

Mới đây, Đại tá Huỳnh Quang Bửu – Trưởng công an huyện Mỏ Cày Bắc cho biết, hiện công an huyện vẫn đang còn xác minh và điều tra vụ tai nạn trên. Cũng theo công an huyện, hiện chiếc phà xảy ra sự cố tai nạn đã bị cho tạm dừng hoạt động chờ cơ quan chức năng giám định xử lý.